Не варто викидати, але й не потрібно носити у 2022 році: аксесуари, які стали антитрендами

Від вибору аксесуарів залежить успіх всього образу.

Багато хто вважає, що прикраси, на відміну від одягу, не можуть втратити актуальність, однак це зовсім не так. У "світі" прикрас також є свої "закони": тренди та антитренди. Про частину застарілих аксесуарів ми вже писали, проте "Телеграф" хоче продовжити цю тему.

Стиліст, яка веде свій модний блог під ніком obeziana, розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі від яких аксесуарів варто опинитися у 2022 році, адже вони вже застаріли. Проте іміджмейкер зазначає, що викидати ці прикраси не варто, адже мода все ж таки циклічна, але в 2022-му році — це антитренди.

Читайте також: Категорія Мода Головні антитренди 2022 року: 3 речі, які потрібно викинути Цих речей і стилів варто позбутися 2022-го року в першу чергу.

Антитренди прикрас 2022:

Чокери з оксамиту, шкіри чи каучуку. Ці прикраси знову увійшли до моди кілька сезонів тому, але сьогодні вони очолюють чарт антитрендів. Натомість суперпопулярними стали чокери-буси з яскравого натурального каміння, бісеру або перлів.

Камінь на волосіні. Ще кілька сезонів тому всі полювали на камінчики на волосіні, віддаючи за цей маленький аксесуар будь-які гроші, але сьогодні ця прикраса перестала бути актуальною.

Сережки-пензлики. Сережки-пензлики повернули в моду Пол Пуаре та Жак Картьє. Кутюр’є надихнулися східними мотивами та використали у своїх колекціях ці аксесуари, а майстрині з виготовлення біжутерії підхопили цей тренд. Настав час їх відкласти.

Браслет у стилі "Пандора".

Сережки з пером. Вони також до нас прийшли зі східних культур, спекотних країн. Ще кілька років тому сережки-пір’ячки актуально виглядали навіть із вечірнім вбранням, але сьогодні перейшли в розділ антитрендів. А якщо дуже любите цю форму в аксесуарах, краще вибрати пір’я, виконані з металу.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно поєднувати сережки, кільця та ланцюжки, щоб виглядати стильно, але не перевантажено.