5 помилок при виборі взуття, які допускає кожна жінка (фото)

Взуття – один із найважливіших елементів гардеробу.

Щоб образ був закінчений важливо правильно підібрати до нього аксесуари, про антитренди яких ми писали раніше, а також взуття. Саме вона задає загальний настрій всьому поряд, і може як актуалізувати та внести вогонь навіть у нудний базовий комплект, а може геть-чисто все зіпсувати.

Стиліст Катерина Соколовська у своєму модному мініблозі в Інстаграмі, який вона веде під ніком open_your_style, розповіла, які помилки найчастіше роблять жінки при виборі взуття. Вона зазначає, що важливо не тільки розбиратися в тому, яке взуття актуальне, а яке вже застаріло, але й звертати увагу на деталі, адже від взуття залежить те, якою буде ваша хода і наскільки гарним буде силует.

Варто зазначити, що ці помилки відносяться як до зимового взуття, так і літнього, а також і до спортивного, класичного та повсякденного.

Головні помилки при виборі взуття

Сильне облягання, мініатюрні деталі, тонка підошва або підбори — це робить повні ноги зорово ще повнішими.

Наявність декору. Таке взуття швидко набридає, і "працює" тільки в комплекті з певним чином.

Неправильна висота взуття візуально викривляє ногу.

Закрите взуття, яке помітно відрізняється за кольором від штанів або колготок, лише вкорочує ноги.

Взуття не підходить до образу. Важливо, щоб чоботи/туфлі/кросівки продовжували образ, а не випадали із загального стилю вбрання.

Зазначимо, що не всі речі, які підходять високим, йдуть низькими, і навпаки. Яких правил варто дотримуватися при складанні гардеробу дівчатам невисокого зросту — дізнайтесь у нашому матеріалі.