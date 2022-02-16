5 помилок при виборі взуття, які допускає кожна жінка (фото)
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Взуття – один із найважливіших елементів гардеробу.
Щоб образ був закінчений важливо правильно підібрати до нього аксесуари, про антитренди яких ми писали раніше, а також взуття. Саме вона задає загальний настрій всьому поряд, і може як актуалізувати та внести вогонь навіть у нудний базовий комплект, а може геть-чисто все зіпсувати.
Стиліст Катерина Соколовська у своєму модному мініблозі в Інстаграмі, який вона веде під ніком open_your_style, розповіла, які помилки найчастіше роблять жінки при виборі взуття. Вона зазначає, що важливо не тільки розбиратися в тому, яке взуття актуальне, а яке вже застаріло, але й звертати увагу на деталі, адже від взуття залежить те, якою буде ваша хода і наскільки гарним буде силует.
Варто зазначити, що ці помилки відносяться як до зимового взуття, так і літнього, а також і до спортивного, класичного та повсякденного.
Головні помилки при виборі взуття
- Сильне облягання, мініатюрні деталі, тонка підошва або підбори — це робить повні ноги зорово ще повнішими.
- Наявність декору. Таке взуття швидко набридає, і "працює" тільки в комплекті з певним чином.
- Неправильна висота взуття візуально викривляє ногу.
- Закрите взуття, яке помітно відрізняється за кольором від штанів або колготок, лише вкорочує ноги.
- Взуття не підходить до образу. Важливо, щоб чоботи/туфлі/кросівки продовжували образ, а не випадали із загального стилю вбрання.
Зазначимо, що не всі речі, які підходять високим, йдуть низькими, і навпаки. Яких правил варто дотримуватися при складанні гардеробу дівчатам невисокого зросту — дізнайтесь у нашому матеріалі.
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