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Не надягайте їх ніколи: ці спідниці зістарять вас на 20 років (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Антитренди спідниць 2022
Антитренди спідниць 2022

Пишні спіднички довжиною по коліно вже неактуальні

Сукні та спідниці, які вийшли з моди минулого року, легко можуть бути у вас у шафі. Це може пояснюватись тим, що не всі встигають стежити за трендами, які змінюються з кожним сезоном. Щоб ваш образ не став застарілим, варто знати, які спідниці більше не модні у 2022 році.

Стиліст Тетяна Бєлявіна розповіла, які спідниці варто прибрати зі свого гардеробу вже зараз.

"Пишні спіднички довжиною по коліно вже не носять! Але активно продають. Такий фасон застарів, та й дивно бачити в них когось, кому більше 10 років. Так, жіночно було колись… років двадцять тому. Причому зовсім не важливо, як оформлений верх сукні або з чим скомплектована спідниця. Защипи, крій по косій на короткій довжині нічим не виправити. Часто до цього додається рукав ¾, що ще більше погіршує ситуацію", — зазначає Бєлявіна.

Змінюємо застарілі фасони спідниць: альтернативні варіанти

На шкіряну. Можна А-силует, можна із запахом, пам’ятаємо про довжину та прилягання.

На плісировану. Спідниці-плісе давно стали базою. Вибирайте варіанти насиченого кольору.

На асиметричну. Спробуйте нове! До речі, всі спідниці як застарілі, так і сучасні варіанти з wildberries.

Нагадаємо, що спідниці — це найзатребуваніший елемент жіночого гардероба. Який би образ не створювала жінка, спідниця чудово вписується у будь-який стиль.

Теги:
#Мода #Спідниці #Антітренд #Мода 2022
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