Приваблює негатив і приносить нещастя: одяг, якого краще позбутися

Більшість речей безпечні, але є і такий одяг, якого краще позбутися.

Без одягу нині ніяк, бо це одна з тих складових у житті, без чого не можна обійтись. Кожна людина обирає та носить ті речі, які їй подобаються та підходять. Проте часто люди забувають, що їхній гардероб може впливати і на їхню долю, наповнюючи або забираючи у них позитивну енергію. Такого одягу потрібно відразу позбавлятися.

Про те, які предмети гардеробу негативно впливають на життя та шкодить людині, пише Ukr.Media.

Одяг, який притягує негатив та біди

Рвані джинси. Попри те, що такі моделі дуже популярні, все ж таки не варто їх купувати. Дірки в джинсах символізують злидні, і тому у їхнього власника такі ж дірки будуть і в бюджеті.

Одяг з рваними краями чи дірками. Такі речі притягують до себе негатив та бідність. Навіть якщо ви добре заробляєте, носячи такий одяг ви постійно відчуватимете потребу в грошах.

Такі речі притягують до себе негатив та бідність. Навіть якщо ви добре заробляєте, носячи такий одяг ви постійно відчуватимете потребу в грошах. Одяг із плямами. Бруд на речах збирає на себе негатив та накопичує багато негативної енергії.

Бруд на речах збирає на себе негатив та накопичує багато негативної енергії. Синтетичний одяг. Синтетика перешкоджає циркуляції енергії та затримує весь негатив. Через це людина не отримує необхідну для щастя позитивну енергію і починає страждати та мучитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.