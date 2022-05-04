Приваблює негатив і приносить нещастя: одяг, якого краще позбутися
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Більшість речей безпечні, але є і такий одяг, якого краще позбутися.
Без одягу нині ніяк, бо це одна з тих складових у житті, без чого не можна обійтись. Кожна людина обирає та носить ті речі, які їй подобаються та підходять. Проте часто люди забувають, що їхній гардероб може впливати і на їхню долю, наповнюючи або забираючи у них позитивну енергію. Такого одягу потрібно відразу позбавлятися.
Про те, які предмети гардеробу негативно впливають на життя та шкодить людині, пише Ukr.Media.
Одяг, який притягує негатив та біди
- Рвані джинси. Попри те, що такі моделі дуже популярні, все ж таки не варто їх купувати. Дірки в джинсах символізують злидні, і тому у їхнього власника такі ж дірки будуть і в бюджеті.
- Одяг з рваними краями чи дірками. Такі речі притягують до себе негатив та бідність. Навіть якщо ви добре заробляєте, носячи такий одяг ви постійно відчуватимете потребу в грошах.
- Одяг із плямами. Бруд на речах збирає на себе негатив та накопичує багато негативної енергії.
- Синтетичний одяг. Синтетика перешкоджає циркуляції енергії та затримує весь негатив. Через це людина не отримує необхідну для щастя позитивну енергію і починає страждати та мучитися.
Раніше "Телеграф" розповідав, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.
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