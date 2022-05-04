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Приваблює негатив і приносить нещастя: одяг, якого краще позбутися

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модні рвані джинси доведеться викинути Новина оновлена 04 травня 2022, 12:44
Модні рвані джинси доведеться викинути

Більшість речей безпечні, але є і такий одяг, якого краще позбутися.

Без одягу нині ніяк, бо це одна з тих складових у житті, без чого не можна обійтись. Кожна людина обирає та носить ті речі, які їй подобаються та підходять. Проте часто люди забувають, що їхній гардероб може впливати і на їхню долю, наповнюючи або забираючи у них позитивну енергію. Такого одягу потрібно відразу позбавлятися.

Про те, які предмети гардеробу негативно впливають на життя та шкодить людині, пише Ukr.Media.

Одяг, який притягує негатив та біди

  • Рвані джинси. Попри те, що такі моделі дуже популярні, все ж таки не варто їх купувати. Дірки в джинсах символізують злидні, і тому у їхнього власника такі ж дірки будуть і в бюджеті.
  • Одяг з рваними краями чи дірками. Такі речі притягують до себе негатив та бідність. Навіть якщо ви добре заробляєте, носячи такий одяг ви постійно відчуватимете потребу в грошах.
  • Одяг із плямами. Бруд на речах збирає на себе негатив та накопичує багато негативної енергії.
  • Синтетичний одяг. Синтетика перешкоджає циркуляції енергії та затримує весь негатив. Через це людина не отримує необхідну для щастя позитивну енергію і починає страждати та мучитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.

Теги:
#Мода #Одяг #Гардероб
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