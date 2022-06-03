Мода літа 2022: які сукні стануть хітом сезону, а які терміново потрібно викинути (фото)

Стиліст зробила чудову добірку ідей актуальних суконь на літо 2022 року

Сукні та сарафани вважаються жіночними та універсальними елементами гардеробу будь-якої модниці. Однак існує низка речей, які вже не є актуальними цього сезону.

Персональний стиліст Майя Кривобокова пропонує дивитися на модні тенденції, як на нові ідеї, які ви можете інтерпретувати у вашому стилі. Експерт зробила добірку трендів та антитрендів літніх суконь. Ті сукні, які під хрестиком, Кривобокова носити цього літа не радить.

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Модний експерт виділила декілька модних тенденцій, на які слід звернути увагу вже зараз:

Інфантильність: рюші, оборки, яскраві кольори, дитячі малюнки та принти.

Крише. Дизайнери взяли ідею в'язання гачком і втілили її у життя.

Глибокий виріз (як один із проявів моди на відверту жіночність).

Парашут. Вільні фасони також на піку популярності.

Вирізи (смілива модна тенденція — вирізи та розрізи).

Міні. Витіснили довжину міді, що панувала в моді останні роки.

Етностиль (мультикультуралізм — одна з головних світових тенденцій).

Рукоділля: махраме, клаптева техніка та вишивка.

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