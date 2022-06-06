Антитренди 2022: речі, які геть зіпсують ваш літній образ (фото)

Ці тренди були актуальні десять років тому

Слідом за трендами літніх суконь розповідаємо, які речі вже не актуальні цього сезону.

Одяг, представлений на фото нижче, був у моді у 2010-2012-х роках. Зараз їх не дозволить одягнути на себе кожна, яка стежить за модою дівчина. Новинки трендових образів давно вже зробили крок далеко вперед, але на вулицях все одно можна зустріти людей, які відстали від сучасної моди. Так вважає модний блогер Анастасія в Інстаграмі.

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Які літні речі вийшли з моди і вважаються антитрендами у 2022 році:

Суцільні мішкуваті комбінезони з незрозумілими принтами

Сарафани та сукні незрозумілих фасонів

Безформні спідниці з неактуальними принтами та застарілим фасоном

Майки з композиціями, майки, які утягують та футболки, які облягають

Джинси зі стразами та намистинами, безформні джинси з підв’язкою, бойфренди з зображеннями

Раніше "Телеграф" писав, який одяг не варто носити, щоб не накликати на себе лихо.