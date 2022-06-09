Які шорти цього літа наймодніші? Топ-6 актуальних трендів (фото)

Ці моделі добре впишуться і в пляжний, і в повсякденний гардероб

Шорти давно вважаються базовим елементом літнього гардеробу. Оскільки погода цього сезону обіцяє бути досить спекотною, то без укороченого "одягу для ніг" не обійтися.

Стиліст Ольга під ніком stilnodostupno в Інстаграмі розповіла про найактуальніші моделі літніх шортиків.

1. Спортивні

2. Льняні у костюмах

3. Незвичайні моделі

4. В’язані та трикотажні

5. Бермуди

6. Класичні

Раніше "Телеграф" розповідав, які літні сукні у тренді у 2022 році.