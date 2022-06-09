Які шорти цього літа наймодніші? Топ-6 актуальних трендів (фото)
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Ці моделі добре впишуться і в пляжний, і в повсякденний гардероб
Шорти давно вважаються базовим елементом літнього гардеробу. Оскільки погода цього сезону обіцяє бути досить спекотною, то без укороченого "одягу для ніг" не обійтися.
Стиліст Ольга під ніком stilnodostupno в Інстаграмі розповіла про найактуальніші моделі літніх шортиків.
1. Спортивні
2. Льняні у костюмах
3. Незвичайні моделі
4. В’язані та трикотажні
5. Бермуди
6. Класичні
Раніше "Телеграф" розповідав, які літні сукні у тренді у 2022 році.