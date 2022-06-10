Рибальські сандалії та стрази: стиліст назвала найяскравіші тренди цього літа (фото)
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Тренди - справа добровільна, але надихає сильно
Як ми пам’ятаємо, мода — річ мінлива, тому стежити за її тенденціями час від часу все ж таки варто. На відміну від антитрендів цього літа, деякі речі набирають популярності в спекотну пору року.
Персональний стиліст Майя Кривобокова назвала топ 6 трендів літа 2022 року, які оздоблять ваш гардероб.
Рибальські сандалії
Речі, взяті з чоловічого гардероба, можуть додати різноманітність вашому звичному стилю. Носимо сандалії не тільки зі штанами, а й з жіночними сукнями.
Тенісна спідниця
Ажіотаж навколо тенісних спідниць розпочався приблизно рік тому. Цього сезону вони на піку популярності.
Джинсова спідниця максі
Спідниця з деніму в довжині максі чудово поєднується з будь-яким одягом та взуттям. Піде і тим, хто віддає перевагу діловим вбранням, і тим, хто вибирає кежуал і оверсайз.
Білизна, що виглядає
Через те, що посадка знизилася, бренди логічно та закономірно "викривають" спідню білизну.
Акцент на грудях
Носіння грудей на грудях у 2022 році стало реальністю, яка стане елементом підкреслення вартих уваги місць жінок.
Стрази
Стрази та все, що створює відчуття свята, знову з нами.
Раніше "Телеграф" розповідав, які літні сукні у тренді у 2022 році.