Вишивка та етнічні мотиви в одязі: як виглядати яскраво та оригінально цього літа (фото)
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Стиліст назвала головний тренд літа – етномотиви
До трендів літа 2022 року, про які ми писали раніше, можна включити вишиті сорочки з типовими етнічними візерунками. Такий етномотив давно знайомий і є одним із найулюбленіших стилістичних прийомів не лише українських, а й закордонних дизайнерів.
Цього сезону в центрі уваги опинилися всілякі вишиті сорочки, спідниці, жилетки і, звичайно ж, сукні. Про це пише стиліст Ольга з ніком stilnodostupno в Інстаграмі.
Сукні з етнічними візерунками
Вишита сорочка
Жилети з етнічними мотивами
Спідниці з етнічними візерунками
Сукні з етнічними візерунками
Сумки з етномотивами
Аксесуари з етнічними мотивами
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