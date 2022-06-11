Вишивка та етнічні мотиви в одязі: як виглядати яскраво та оригінально цього літа (фото)

Стиліст назвала головний тренд літа – етномотиви

До трендів літа 2022 року, про які ми писали раніше, можна включити вишиті сорочки з типовими етнічними візерунками. Такий етномотив давно знайомий і є одним із найулюбленіших стилістичних прийомів не лише українських, а й закордонних дизайнерів.

Цього сезону в центрі уваги опинилися всілякі вишиті сорочки, спідниці, жилетки і, звичайно ж, сукні. Про це пише стиліст Ольга з ніком stilnodostupno в Інстаграмі.

Сукні з етнічними візерунками

Вишита сорочка

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Жилети з етнічними мотивами

Спідниці з етнічними візерунками

Сукні з етнічними візерунками

Сумки з етномотивами

Аксесуари з етнічними мотивами

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