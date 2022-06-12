Зніміть це негайно! 6 речей, яких час позбутися прямо зараз (фото)

Приклади виробів, які повинні залишити гардероб

Попри практично повну свободу вибору в одязі, все ж таки є речі, яким не місце в гардеробі сучасних дівчат.

Персональний стиліст Тетяна Базлова розповіла, яких речей слід негайно позбутися в літньому гардеробі 2022 року.

Антитренди 2022 — речі, які вже втратили актуальність

Невдале та застаріле взуття

Хлипкий трикотаж

Речі, від яких візуально тісно

Тонка стьобана куртка

Джегінси (джинси-легінси)

Аляпуваті топи та блузи

Як ми знаємо, мода — річ циклічна, тому слідкувати за її тенденціями час від часу треба. Раніше "Телеграф" писав, які речі набирають популярності влітку 2022 року.