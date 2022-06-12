Зніміть це негайно! 6 речей, яких час позбутися прямо зараз (фото)
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Приклади виробів, які повинні залишити гардероб
Попри практично повну свободу вибору в одязі, все ж таки є речі, яким не місце в гардеробі сучасних дівчат.
Персональний стиліст Тетяна Базлова розповіла, яких речей слід негайно позбутися в літньому гардеробі 2022 року.
Антитренди 2022 — речі, які вже втратили актуальність
Невдале та застаріле взуття
Хлипкий трикотаж
Речі, від яких візуально тісно
Тонка стьобана куртка
Джегінси (джинси-легінси)
Аляпуваті топи та блузи
Як ми знаємо, мода — річ циклічна, тому слідкувати за її тенденціями час від часу треба. Раніше "Телеграф" писав, які речі набирають популярності влітку 2022 року.