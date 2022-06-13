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5 топових пар взуття цього літа: наймодніші варіанти (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Модне взуття влітку 2022 року Новина оновлена 13 червня 2022, 18:42
Модне взуття влітку 2022 року

Хороша пара взуття може врятувати навіть найсумніший образ

Останніми роками тенденція до уповільнення трендів набрала обертів і цей сезон не є винятком. Багато торішніх моделей можна сміливо вигулювати цього літа, проте від деяких застарілих трендів все ж таки варто відмовитися.

Зазначимо, що важливо купувати собі таке взуття, яке буде не тільки зручним, а й стильним цього сезону. Персональний стиліст Ната Москаленко зібрала топові пари взуття літа 2022 року.

1. Слінгбеки

2. Мінімалістичні босоніжки на кшталт "в’єтнамок"

3. Босоніжки на платформі та масивному підборі

4. Сандалі у грецькому стилі

5. Сандалі на масивній підошві

Раніше "Телеграф" писав, які сандалії цього літа знаходяться у трендах на першому місці.

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#Мода #Взуття #Тренди #Мода 2022