5 топових пар взуття цього літа: наймодніші варіанти (фото)

Хороша пара взуття може врятувати навіть найсумніший образ

Останніми роками тенденція до уповільнення трендів набрала обертів і цей сезон не є винятком. Багато торішніх моделей можна сміливо вигулювати цього літа, проте від деяких застарілих трендів все ж таки варто відмовитися.

Зазначимо, що важливо купувати собі таке взуття, яке буде не тільки зручним, а й стильним цього сезону. Персональний стиліст Ната Москаленко зібрала топові пари взуття літа 2022 року.

1. Слінгбеки

2. Мінімалістичні босоніжки на кшталт "в’єтнамок"

3. Босоніжки на платформі та масивному підборі

4. Сандалі у грецькому стилі

5. Сандалі на масивній підошві

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Раніше "Телеграф" писав, які сандалії цього літа знаходяться у трендах на першому місці.