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Класика, яскравість і ланцюги: стиліст назвала найстильніше взуття літа 2022

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Наймодніше взуття літа 2022
Наймодніше взуття літа 2022

Цього року дизайнери тримають курс на жіночність та сексуальність.

Літо — це час оновити свій гардероб і додати його яскравих відтінків і принтів. Ми вже писали про антитренди цього літа, а тепер розповідаємо, на які моделі літнього взуття варто звернути увагу у 2022 році.

Підбіркою найакутальніших пар взуття на це літо поділилася стиліст під ніком lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм. Блогер зазначила, що у 2022-му році дизайнери стали трохи скромнішими і пропонують дівчатам носити більш класичне взуття, забувши про незручні підбори або велику кількість паєток.

Зараз у моді цікаві варіації класичного взуття. Наприклад, можна додати трохи яскравих кольорів, або як декор — стрази, стрічки, ланцюги або банти. Якщо ви хочете бути трохи вище, то відмінним варіантом є платформа. Також знову в моді "голі" моделі взуття, і звичайно ж білі класичні кеди, практичні сандалі та жіночні босоніжки з човниками.

Найстильніше літнє взуття 2022:

  • Спортивні сандалі
  • Яскраві відкриті мюлі
  • Прозоре взуття
  • Платформа
  • Босоніжки з ремінцями
  • З відкритою п’ятою
  • Білі кеди

Раніше "Телеграф" розповідав, які літні сукні у тренді у 2022 році.

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#Мода #Взуття