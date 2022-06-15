Геть з очей і гардеробу: головні антитренди 2022 року (фото)

У новому 2022-му сезоні ці речі вже перегоріли і від них потрібно негайно відмовлятися.

Щоб цього літа виглядати стильно та модно, крім трендів літніх вбрань потрібно знати, які речі вже не актуальні. Тому перш ніж вирушати магазинами, потрібно ознайомитися з тим "як треба" і "не треба" робити, а точніше що модно, а що не модно носити влітку 2022 року. Які літні речі вийшли із моди, читайте далі.

Стиліст Ганна Одарченко у своєму модному блозі в Інстаграм склала підбору з 5-ти речей, яких потрібно позбутися у 2022-му голу насамперед. Вона зазначає, що поки що літо тільки "набирає обертів", потрібно швиденько оновлювати свій гардероб.

Антитренди літа 2022:

Масивні кросівки — попри ретро-тренди, така модель більше не користується популярністю. Кросівки здаються надто громіздкими для будь-яких луків.

Мішковаті спортивні костюми — викидати їх не потрібно, просто поєднувати джоггери краще не з об’ємним верхом, а, наприклад кроп-топом, а світшот можна поєднувати з мініспідницею.

Тотал лук в стилі оверсайз — у моді 2022-го року жіночність і приталені фасони, що підкреслюють фігуру.

Панама — моделі "з дитинства" йдуть на другий план. Аксесуар краще замінити на шовкову строкату косинку або кепку.

Тай-дай — такий принт уже всім набрид. Гідною заміною стануть орнаменти на кшталт 60-х з оптичними ілюзіями та речі з незвичайною фактурою.

Раніше "Телеграф" писав, який одяг не варто носити, щоб не спричинити лихо.