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Мода 2022: речі, без яких ваш літній образ буде тьмяним (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Мода влітку 2022 року
Мода влітку 2022 року

Стиліст назвала 8 речей, які потрібні у літньому гардеробі 2022 року

Якщо ви шукаєте способи модернізувати свій стиль, є речі, які слід додати у свій гардероб цього літа. Вони допоможуть вам виглядати сучасними та яскравими.

Персональний стиліст Тетяна Базлова назвала речі, які найчастіше залітають у списки покупок на модних розборах. Звичайно, це не означає, що треба скуповувати всі позиції, якщо у вас їх немає. Але якщо якась річ викликала емоцію "вау, а мені ж це потрібно", то покупку можна розглянути.

Тренди влітку 2022: речі, які мають бути в гардеробі цього сезону

Білі та/або блакитні джинси

Базовий кроптон або майка

Універсальна джинсівка

Бермуди з деніму або бавовняні

Білі кеди та сандалі/шльопанці

Щось на лляному (сорочка, комплект із шортами або сукня)

Акцентний топ або спідниця/шорти

Раніше "Телеграф" писав, які літні речі зіпсують ваш образ улітку 2022 року.

Теги:
#Мода #Гардероб #Тренди #Мода 2022