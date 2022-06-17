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Модні сукні 2022: які вбрання у тренді цього літа (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тренди суконь влітку 2022 року Новина оновлена 17 червня 2022, 20:01
Тренди суконь влітку 2022 року

Найсміливіші можуть поєднувати кілька трендів в одній моделі сукні, але головне — знати міру

У цьому матеріалі йтиметься про наймодніші сукні літнього сезону. Дивіться на модні тенденції, як на нові ідеї, які ви можете інтерпретувати у вашому стилі.

Стиліст-блогер Ліза зібрала наймодніші сукні сезону, а чи ви їх носитимете — вирішувати тільки вам. Експерт зазначає, що цього року дизайнери тримають курс на жіночність та сексуальність, і тренди справді радують:

  • Романтичний квітковий принт та ажурна в’язка
  • Сміливі вирізи та коротка довжина
  • Практичні сукні-сорочки та повітряні моделі

Міні-сукні

Найактуальніша довжина 2022 року – тримаємо курс на сексуальність.

Міні-сукні

Вирізи

Сміливі, оригінальні та пікантні. Щоб обріз не виглядав вульгарно, вибираємо правильну довжину та мінімалістичний дизайн.

сукні вирізи

Квітковий принт

Найніжніший, романтичний та жіночний принт. Від дрібних квіточок до великих бутонів — на ваш вибір.

сукні Квітковий принт

Сукні-сорочки

На піку популярності тепер силуетні міні, моделі з поясом та без, варіанти без рукавів.

Сукні-сорочки

В’язані сукні

У моді не лише кроше. Експериментуємо з довжиною, фактурою та кольором.

В’язані сукні

Яскраві сукні

Перевагу віддаємо фуксії, яскраво-оранжевому, відтінкам зеленого та блакитного.

Яскраві сукні

Повітряні сукні

Об’ємні моделі досі мелькають на подіумах та в колекціях світових брендів.

Повітряні сукні

Сукні-комбінації

Сукні у білизняному стилі стали справжнім довгогральним трендом. Така модель має бути у вашому гардеробі.

Сукні-комбінації

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття цього літа найстильніше.

Теги:
#Мода #Плаття #Тренди #Мода 2022