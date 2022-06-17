Модні сукні 2022: які вбрання у тренді цього літа (фото)

Найсміливіші можуть поєднувати кілька трендів в одній моделі сукні, але головне — знати міру

У цьому матеріалі йтиметься про наймодніші сукні літнього сезону. Дивіться на модні тенденції, як на нові ідеї, які ви можете інтерпретувати у вашому стилі.

Стиліст-блогер Ліза зібрала наймодніші сукні сезону, а чи ви їх носитимете — вирішувати тільки вам. Експерт зазначає, що цього року дизайнери тримають курс на жіночність та сексуальність, і тренди справді радують:

Романтичний квітковий принт та ажурна в’язка

Сміливі вирізи та коротка довжина

Практичні сукні-сорочки та повітряні моделі

Міні-сукні

Найактуальніша довжина 2022 року – тримаємо курс на сексуальність.

Вирізи

Сміливі, оригінальні та пікантні. Щоб обріз не виглядав вульгарно, вибираємо правильну довжину та мінімалістичний дизайн.

Квітковий принт

Найніжніший, романтичний та жіночний принт. Від дрібних квіточок до великих бутонів — на ваш вибір.

Сукні-сорочки

На піку популярності тепер силуетні міні, моделі з поясом та без, варіанти без рукавів.

В’язані сукні

У моді не лише кроше. Експериментуємо з довжиною, фактурою та кольором.

Яскраві сукні

Перевагу віддаємо фуксії, яскраво-оранжевому, відтінкам зеленого та блакитного.

Читайте також: Категорія Мода Геть з очей і гардеробу: головні антитренди 2022 року (фото) У новому 2022-му сезоні ці речі вже перегоріли і від них потрібно негайно відмовлятися.

Повітряні сукні

Об’ємні моделі досі мелькають на подіумах та в колекціях світових брендів.

Сукні-комбінації

Сукні у білизняному стилі стали справжнім довгогральним трендом. Така модель має бути у вашому гардеробі.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття цього літа найстильніше.