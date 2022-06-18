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Джинсові сукні та квіточки: речі, які на піку популярності влітку 2022-го (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тренди літнього сезону 2022 року Новина оновлена 18 червня 2022, 19:40
Тренди літнього сезону 2022 року

Стиліст назвала наймодніші речі та деталі найтеплішого сезону в році

Якщо ви губитеся в здогадах, що носити влітку 2022 року, ось вам топ із восьми наймодніших речей цього сезону.

Стиліст та модний блогер Катя зробила добірку трендів, які обов’язково мають бути у вашому гардеробі. Звичайно, скуповувати все не потрібно, проте пару-трійку речей все ж таки варто придбати, щоб бути модною вже зараз.

Модні тренди літа 2022: топ 8

1. Облягаюча напівпрозора блузка з оборками та клешеними рукавами як із нульових

Облягаюча напівпрозора блузка з оборками та клешеними рукавами як із нульових

2. Сукня довжини міні, силует трапеція

Сукня довжини міні, силует трапеція

3. Топ або сукня з декором у вигляді квітів

Топ або сукня з декором у вигляді квітів

4. Спідниця-карго

Спідниця-карго

5. Джинсова сукня

Джинсова сукня

6. Пояс-ланцюжок

Пояс-ланцюжок

7. Римські сандалі

Римські сандалі

8. Туфлі та балетки "Мері Джейн"

Туфлі та балетки "Мері Джейн"

Раніше "Телеграф" писав, які речі влітку 2022 року остаточно зіпсують ваш образ.

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#Мода #Тренди #Мода 2022