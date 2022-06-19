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Волани, пишні рукави та класика: наймодніші сукні літа 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Головне — підібрати правильний силует і не помилитись із кольором
Головне — підібрати правильний силует і не помилитись із кольором

Влітку 2022 року дизайнери пропонують великий вибір фасонів на будь-яку фігуру і будь-який смак.

Сукні та сарафани – це найуніверсальніші елементи в літньому гардеробі кожної модниці. У 2022 році дизайнери продовжують тримати курс на жіночність і сексуальність, тому і тренди цього літа різноманітні, що дозволяє кожній дівчині підібрати собі вбрання.

Стиліст Катя Ізонова у своєму блозі в Інстаграм показала 5 найголовніших трендів суконь у 2022-му році. Варто відзначити, що цього сезону найактуальнішими будуть: романтичний квітковий принт, сміливі вирізи, а також класичні сукні-сорочки.

Найтрендовіші сукні літа 2022

  • Вирізи та відкрита спина.
Самые трендовые платья лета 2022
  • Акцент на груди.
Самые трендовые платья лета 2022
  • Довжина міні.
Самые трендовые платья лета 2022
  • Волани та пишні рукави.
Самые трендовые платья лета 2022
  • Плаття сорочки.
Самые трендовые платья лета 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття цього літа найстильніше.

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#Мода #Стиль