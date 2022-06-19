Волани, пишні рукави та класика: наймодніші сукні літа 2022 (фото)

Влітку 2022 року дизайнери пропонують великий вибір фасонів на будь-яку фігуру і будь-який смак.

Сукні та сарафани – це найуніверсальніші елементи в літньому гардеробі кожної модниці. У 2022 році дизайнери продовжують тримати курс на жіночність і сексуальність, тому і тренди цього літа різноманітні, що дозволяє кожній дівчині підібрати собі вбрання.

Стиліст Катя Ізонова у своєму блозі в Інстаграм показала 5 найголовніших трендів суконь у 2022-му році. Варто відзначити, що цього сезону найактуальнішими будуть: романтичний квітковий принт, сміливі вирізи, а також класичні сукні-сорочки.

Найтрендовіші сукні літа 2022

Вирізи та відкрита спина.

Акцент на груди.

Довжина міні.

Волани та пишні рукави.

Плаття сорочки.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття цього літа найстильніше.