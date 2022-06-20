Модні купальники літа-2022: тренди, в яких на вас дивитимуться з заздрістю (фото)
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Актуальні моделі, які мають поповнити ваш літній гардероб цього року
Мода циклічна, тому варто стежити за її тенденціями кожного сезону. Цього літа будуть неймовірно актуальні насичені кольори. І не лише у купальниках, а й у принципі у будь-якому одязі.
Як розповідає стиліст Катя в Інстаграмі, особливо в тренді кобальтовий синій, трав’яний зелений, жовтий канарковий, навіть кислотні відтінки.
Наймодніші купальники влітку 2022 року: топ 9
Спортивний вайб, у тому числі у ретро-стилістиці
Тонкі "перемички", зав’язки у різному виконанні
Сполучні кісточки ліфа
Ліф-бандо
Супервідкритий роздільний купальник (буквально "три трикутники")
Лаконічний злитий купальник, можливо, з цікавою "акуратною" деталлю
Різні вирізи
Горловина-халтер
Тренд: носити два ліфи та/або двоє плавок одночасно
Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди в одязі цього літа найяскравіші.