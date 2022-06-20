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Модні купальники літа-2022: тренди, в яких на вас дивитимуться з заздрістю (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Літні купальники 2022 року Новина оновлена 20 червня 2022, 18:36
Літні купальники 2022 року

Актуальні моделі, які мають поповнити ваш літній гардероб цього року

Мода циклічна, тому варто стежити за її тенденціями кожного сезону. Цього літа будуть неймовірно актуальні насичені кольори. І не лише у купальниках, а й у принципі у будь-якому одязі.

Як розповідає стиліст Катя в Інстаграмі, особливо в тренді кобальтовий синій, трав’яний зелений, жовтий канарковий, навіть кислотні відтінки.

Наймодніші купальники влітку 2022 року: топ 9

Спортивний вайб, у тому числі у ретро-стилістиці

Спортивний вайб, у тому числі у ретро-стилістиці купальник

Тонкі "перемички", зав’язки у різному виконанні

Тонкі перемички, зав’язки у різному виконанні купальник

Сполучні кісточки ліфа

Сполучні кісточки ліфа купальник

Ліф-бандо

Ліф-бандо купальник

Супервідкритий роздільний купальник (буквально "три трикутники")

Супервідкритий роздільний купальник купальник

Лаконічний злитий купальник, можливо, з цікавою "акуратною" деталлю

Лаконічний злитий купальник

Різні вирізи

Різні вирізи купальник

Горловина-халтер

Горловина-халтер купальник

Тренд: носити два ліфи та/або двоє плавок одночасно

купальник

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди в одязі цього літа найяскравіші.

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#Мода #Купальники #Мода 2022