Модні купальники літа-2022: тренди, в яких на вас дивитимуться з заздрістю (фото)

Актуальні моделі, які мають поповнити ваш літній гардероб цього року

Мода циклічна, тому варто стежити за її тенденціями кожного сезону. Цього літа будуть неймовірно актуальні насичені кольори. І не лише у купальниках, а й у принципі у будь-якому одязі.

Як розповідає стиліст Катя в Інстаграмі, особливо в тренді кобальтовий синій, трав’яний зелений, жовтий канарковий, навіть кислотні відтінки.

Наймодніші купальники влітку 2022 року: топ 9

Спортивний вайб, у тому числі у ретро-стилістиці

Тонкі "перемички", зав’язки у різному виконанні

Сполучні кісточки ліфа

Ліф-бандо

Супервідкритий роздільний купальник (буквально "три трикутники")

Лаконічний злитий купальник, можливо, з цікавою "акуратною" деталлю

Різні вирізи

Горловина-халтер

Тренд: носити два ліфи та/або двоє плавок одночасно

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди в одязі цього літа найяскравіші.