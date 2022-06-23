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Наймодніші сукні цього літа: шість головних трендів, які зроблять вас стильною (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сукня — найбільш жіночний елемент гардеробу Новина оновлена 23 червня 2022, 15:10
Сукня — найбільш жіночний елемент гардеробу

Сукні літнього сезону цього року на будь-який смак і колір

Влітку сукні та сарафани – незамінний і часто самодостатній елемент гардеробу будь-якої дівчини. У трендах цього літа не лише сукні з воланами та акцентними вирізами, а й квітковий принт, мінімалістичні фасони та багаторівневий крій.

Про наймодніші фасони суконь влітку-2022 пише стиліст Самаль Сан в Instagram. "Телеграф" публікує добірку актуальних суконь від українських та європейських брендів.

Як розповіла стиліст, у топі у модниць цього літа довжина міні. Серед принтів переважають дрібні квіти, геометричний візерунок та polka dots ("горошок"). Сміливо вибирайте моделі з відкритими плечима й спиною – коли, як не у липні, носити такі сукні. Крім того, в моді багаторівневий крій, а всілякі оборки, рюші та драпірування додадуть у ваш образ ніжності. Ще стиліст пропонує вбратися в супертрендові фасони з акцентними рукавами.

Топ-6 трендових варіантів суконь літа-2022 у нашій добірці.

Мінімалістичні

Модні сукні влітку 2022 року в стилі мінімалізм
Мінімалізм тримається у трендах

Квіткові принти

Модні сукні влітку 2022 у квіточках
Квіточки — істинно літній принт

Акцентні рукави

Модні сукні влітку 2022 з акцентними рукавами
У такій сукні ви не залишитеся непоміченою

Повітряні фасони

Модні сукні влітку 2022 повітряного крою
Сукні вільного краю — саме те в спеку

Плаття сорочка

Модні сукні-сорочки влітку 2022
Суворіший варіант сукні

Рюші та волани

Модні сукні влітку 2022 року в романтичному стилі
Додайте жіночності

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття вважається наймоднішим влітку-2022. Стилісти виділили особливості, які допоможуть вам вибрати актуальні моделі босоніжок, сандалів і шльопанців.

Теги:
#Мода #Літо #Плаття, Сукня #Стиль #Плаття