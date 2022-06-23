Наймодніші сукні цього літа: шість головних трендів, які зроблять вас стильною (фото)
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Сукні літнього сезону цього року на будь-який смак і колір
Влітку сукні та сарафани – незамінний і часто самодостатній елемент гардеробу будь-якої дівчини. У трендах цього літа не лише сукні з воланами та акцентними вирізами, а й квітковий принт, мінімалістичні фасони та багаторівневий крій.
Про наймодніші фасони суконь влітку-2022 пише стиліст Самаль Сан в Instagram. "Телеграф" публікує добірку актуальних суконь від українських та європейських брендів.
Як розповіла стиліст, у топі у модниць цього літа довжина міні. Серед принтів переважають дрібні квіти, геометричний візерунок та polka dots ("горошок"). Сміливо вибирайте моделі з відкритими плечима й спиною – коли, як не у липні, носити такі сукні. Крім того, в моді багаторівневий крій, а всілякі оборки, рюші та драпірування додадуть у ваш образ ніжності. Ще стиліст пропонує вбратися в супертрендові фасони з акцентними рукавами.
Топ-6 трендових варіантів суконь літа-2022 у нашій добірці.
Мінімалістичні
Квіткові принти
Акцентні рукави
Повітряні фасони
Плаття сорочка
Рюші та волани
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття вважається наймоднішим влітку-2022. Стилісти виділили особливості, які допоможуть вам вибрати актуальні моделі босоніжок, сандалів і шльопанців.