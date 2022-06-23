Окуляри літа-2022: стиліст показала найтрендовіші моделі (фото)
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Названо найактуальніші моделі сонцезахисних жіночих окулярів цього літа
Мода – штука мінлива. Її тенденції змінюються кожен сезон, тому варто знати не тільки про актуальний одяг цього літа, а й аксесуари.
Стиліст і модний блогер Ольга з ніком stilnodostupnо в Інстаграмі підкреслює, що на піку популярності моделі у стилі 2000-х. Саме на такі, а також футуристичні приділено найбільше уваги дизайнерів цього року. Якщо хочете додати до свого гардероба щось цікаве, експерт радить звернути увагу саме на такі моделі.
Найтрендовіші окуляри від сонця влітку-2022
Окуляри у стилі 2000-х знову на піку популярності
Квадратні окуляри на межі дідусевого шику
Мініатюрні окуляри
Total black
Спортивні окуляри
Окуляри футуристичні
Рожеві окуляри
Кольорові лінзи
Раніше стиліст розповіла, які купальники на піку популярності влітку 2022 року.