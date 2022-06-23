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Окуляри літа-2022: стиліст показала найтрендовіші моделі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Які сонцезахисні окуляри в моді влітку 2022 року
Які сонцезахисні окуляри в моді влітку 2022 року

Названо найактуальніші моделі сонцезахисних жіночих окулярів цього літа

Мода – штука мінлива. Її тенденції змінюються кожен сезон, тому варто знати не тільки про актуальний одяг цього літа, а й аксесуари.

Стиліст і модний блогер Ольга з ніком stilnodostupnо в Інстаграмі підкреслює, що на піку популярності моделі у стилі 2000-х. Саме на такі, а також футуристичні приділено найбільше уваги дизайнерів цього року. Якщо хочете додати до свого гардероба щось цікаве, експерт радить звернути увагу саме на такі моделі.

Найтрендовіші окуляри від сонця влітку-2022

Окуляри у стилі 2000-х знову на піку популярності

Окуляри у стилі 2000-х

Квадратні окуляри на межі дідусевого шику

Квадратні окуляри

Мініатюрні окуляри

Мініатюрні окуляри

Total black

окуляри тотал блек

Спортивні окуляри

Спортивні окуляри

Окуляри футуристичні

Окуляри футуристичні

Рожеві окуляри

Рожеві окуляри

Кольорові лінзи

кольорові лінзи

Раніше стиліст розповіла, які купальники на піку популярності влітку 2022 року.

Теги:
#Мода #Окуляри #Тренди #Мода 2022