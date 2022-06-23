Окуляри літа-2022: стиліст показала найтрендовіші моделі (фото)

Названо найактуальніші моделі сонцезахисних жіночих окулярів цього літа

Мода – штука мінлива. Її тенденції змінюються кожен сезон, тому варто знати не тільки про актуальний одяг цього літа, а й аксесуари.

Стиліст і модний блогер Ольга з ніком stilnodostupnо в Інстаграмі підкреслює, що на піку популярності моделі у стилі 2000-х. Саме на такі, а також футуристичні приділено найбільше уваги дизайнерів цього року. Якщо хочете додати до свого гардероба щось цікаве, експерт радить звернути увагу саме на такі моделі.

Найтрендовіші окуляри від сонця влітку-2022

Окуляри у стилі 2000-х знову на піку популярності

Квадратні окуляри на межі дідусевого шику

Мініатюрні окуляри

Total black

Спортивні окуляри

Окуляри футуристичні

Рожеві окуляри

Кольорові лінзи

Раніше стиліст розповіла, які купальники на піку популярності влітку 2022 року.