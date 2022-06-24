Клеш, труби чи прямі: які моделі джинсів найтрендовіші влітку 2022 (фото)

У 2022 році дизайнери пропонують повну свободу у всіх сенсах.

Джинси — це універсальний вид одягу, який підходить як для повсякденних, так і святкових образів. Щобільше, джинси завжди залишаються в моді, змінюються лише фасони. Наприклад, білі або блакитні джинси — це річ, яка повинна бути в гардеробі кожної модниці.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм зазначає, що головний тренд джинсів, який простежується вже кілька сезонів, – це вільний крій. Такі фасони дозволяють почуватися невимушено і виглядати стильно і сучасно.

Також стиліст додала, що в моді незвичайний крій, а також поєднання кількох відтінків деніму в одному виробі, а також наявність великої кількості принтів та розписів. Проте мінімалізм та класика будуть актуальними набагато довше.

Найтрендовіші моделі джинсів 2022

Кльош

Бойфренди

Труби

Із защипами

Із заниженою посадкою

Момс

Слім

Прямі

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