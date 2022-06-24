Так уже не носять: головні антитренди літа-2022 (фото)

Ці шість антитрендів здатні знищити ваш стиль

Літо дає волю фантазії для ваших образів, адже у моді й романтика, й класика. Перегляньте свій літній гардероб і сміливо позбавтеся неактуального одягу та взуття. Антитренди можуть загубитися на вітринах магазинів, тому не допускайте антипокупок.

Як передає "Телеграф", про головні антитренди цього літа розповіла персональний стиліст Майя Кривобокова в Instagram. З її слів, для кожної застарілої позиції можна підібрати актуальну альтернативу.

Стиліст закликає не купувати застарілі речі або ті, що ось-ось кануть у небуття. Тим більше, що неактуальні фасони можна легко замінити на стильні та зручні моделі.

Взуття на платформі

Платформа залишається актуальною, але важливо вибирати модні моделі, а не безсмачні а-ля "лабутени".

Платформа може бути модною

Вульгарне міні

Облягаючий крій, активний принт, вирізи та прозорі вставки одночасно – очевидний перебір. Підкреслюйте ваші переваги стильно, навіть якщо це відвертий образ.

Міні не завжди означає розпусту

Джинсові шорти

Облягаючі капрі, за словами стиліста, скоро повернуться до моди. Але поки що зупиняйтеся на подовжених моделях більш вільного крою.

З джинсовими шортами потрібно бути уважнішими

Короткі шорти

Влітку є ризик переборщити із довжиною шортів. Наразі актуальні короткі шорти у стилі чоловічих боксерів.

Модель а-ля боксери – на піку моди

Тотал оверсайз

Навіть до улюблених образів оверсайз додавайте жіночні риси.

Розбавляйте оверсайз жіночністю

Костюм із футера

Ці костюми сподобалися всім. Правило від стиліста – влітку носимо джоггери з укороченим світшотом, тоді ваша зручність буде стильною.

Для літнього варіанту костюма вибирайте укорочений верх

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