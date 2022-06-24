Наймодніші купальники цього літа: 7 трендів, які допоможуть бути стильною (фото)

Пляжна мода цього сезону дуже різноманітна

Цього літа в моді не лише купальники в ретро-стилі, а й яскравих кольорів, у квітковому та анімалістичному принтах, з усілякими вирізами й "перемичками". На якій моделі купальника зупинитись — допоможе шпаргалка з трендів.

Як передає "Телеграф", про наймодніші купальники літа-2022 розповіла стиліст Юлія Кофейнікова на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вибір фасонів і кольорів порадує навіть розпещену модницю.

Із зав’язками

Зав’язки додадуть у ваш образ родзинки. Їх можна обернути навколо талії або пов’язати на шию. Єдиний мінус — засмага в "смужку".

Зав’язки надають образу пікантності

Яскравого кольору

Червоний, синій чи насичено зелений – у фаворитах цього літа. Неонові відтінки також модні, але вони повинні вам пасувати.

Яскравий колір купальника завжди виграшний

З вирізами

Тренд присутній як у злитих, так і в окремих моделях.

Виріз робить купальник стильнішим

У стилі мінімалізм

Подібні фасони зберігають актуальність у нинішньому сезоні. Якщо любите практичність та лаконічність – вибирайте мінімалістичний купальник.

Нічого зайвого

З тваринним принтом

У моді принти зебри, змії, корови, жирафа та леопарда.

Анімалістичне забарвлення у тренді

З квітковим принтом

Тропічний квітковий принт і малюнок із дрібними польовими квітами залишаються у топ-трендах літа.

Жіночі та ніжні забарвлення

У спортивному стилі

Такий варіант підійде активним дівчатам, яким функціональність найважливіша.

Спортивні моделі залишаються в моді

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати модну сукню цього літа: є кілька нюансів, які дозволять вам залишатися стильною та сучасною. Також ми писали, що цього сезону в моду увійшли нові моделі сонцезахисних окулярів. Дізнайтесь, які окуляри найтрендовіші в 2022 році.