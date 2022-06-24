Чокери, перли та масивні ланцюги: стиліст назвала стильні прикраси літа-2022 (фото)

У моді прикраси, які були у тренді у минулих сезонах

Літо — найкращий час, щоб носити як стильні сонцезахисні окуляри, так і прикраси. Цього сезону на передній план виходять чокери, "акуратні" перли, сережки-гірлянди, масивні ланцюги та інші прикраси, які потрапили у тренди цього літа.

Стиліст та модний блогер Катерина в Інстаграмі розповіла про актуальні прикраси, які неодмінно захочеться додати до свого гардероба. Дещо "перекочувало" з минулих сезонів (ланцюги), дещо тільки набирає обертів (брошки).

Прикраси: літні тренди 2022 року

Чокери

"Акуратні" перли

Сережки-гірлянди

"Відкриті" браслети та кільця

Масивні ланцюги

Брошки

Великі квіти

Мушлі

Браслет(и) на рукав

Раніше "Телеграф" писав, які речі відносяться до антитрендів літа 2022 року.