Чокери, перли та масивні ланцюги: стиліст назвала стильні прикраси літа-2022 (фото)
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У моді прикраси, які були у тренді у минулих сезонах
Літо — найкращий час, щоб носити як стильні сонцезахисні окуляри, так і прикраси. Цього сезону на передній план виходять чокери, "акуратні" перли, сережки-гірлянди, масивні ланцюги та інші прикраси, які потрапили у тренди цього літа.
Стиліст та модний блогер Катерина в Інстаграмі розповіла про актуальні прикраси, які неодмінно захочеться додати до свого гардероба. Дещо "перекочувало" з минулих сезонів (ланцюги), дещо тільки набирає обертів (брошки).
Прикраси: літні тренди 2022 року
Чокери
"Акуратні" перли
Сережки-гірлянди
"Відкриті" браслети та кільця
Масивні ланцюги
Брошки
Великі квіти
Мушлі
Браслет(и) на рукав
Раніше "Телеграф" писав, які речі відносяться до антитрендів літа 2022 року.