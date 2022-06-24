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Чокери, перли та масивні ланцюги: стиліст назвала стильні прикраси літа-2022 (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Модні прикраси літа 2022 Новина оновлена 24 червня 2022, 19:35
Модні прикраси літа 2022

У моді прикраси, які були у тренді у минулих сезонах

Літо — найкращий час, щоб носити як стильні сонцезахисні окуляри, так і прикраси. Цього сезону на передній план виходять чокери, "акуратні" перли, сережки-гірлянди, масивні ланцюги та інші прикраси, які потрапили у тренди цього літа.

Стиліст та модний блогер Катерина в Інстаграмі розповіла про актуальні прикраси, які неодмінно захочеться додати до свого гардероба. Дещо "перекочувало" з минулих сезонів (ланцюги), дещо тільки набирає обертів (брошки).

Прикраси: літні тренди 2022 року

Чокери

Чокери

"Акуратні" перли

Акуратні перли

Сережки-гірлянди

Сережки-гірлянди

"Відкриті" браслети та кільця

Відкриті браслети та кільця

Масивні ланцюги

Масивні ланцюги

Брошки

Брошки

Великі квіти

Великі квіти

Мушлі

Мушлі

Браслет(и) на рукав

Браслети на рукав

Раніше "Телеграф" писав, які речі відносяться до антитрендів літа 2022 року.

Теги:
#Мода #Прикраса #Тренди #Мода 2022