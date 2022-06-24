З чим носити світлі штани, щоб вам усі заздрили: стильні комбінації на фото

Білі штани є однією з найтрендовіших речей кожного літнього сезону

Штани білого кольору – чудовий додаток до літнього гардероба, який варто поповнити трендами 2022 року. Вони підходять до створення різноманітних образів, але багатьом рідко вдається стильно поєднати світлі штани з іншими елементами одягу.

У модному блозі vami.ideas в Інстаграмі поділилися добіркою стильних комбінацій білих штанів з верхом, який ідеально перетворить ваш образ.

Білі штани + піджак + топ/сорочка/футболка

Білі штани + укорочена блуза

Білі штани + заправлена сорочка/блуза

Білі штани + яскрава сорочка

Білі штани + топ + сорочка

Білі штани + темний верх

Білі штани + топ + жилет (+ сорочка)

Білі штани + тільник

Білі штани + корсет/топбра

Раніше "Телеграф" писав, які речі влітку 2022 року остаточно зіпсують ваш образ.