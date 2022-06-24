З чим носити світлі штани, щоб вам усі заздрили: стильні комбінації на фото
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Білі штани є однією з найтрендовіших речей кожного літнього сезону
Штани білого кольору – чудовий додаток до літнього гардероба, який варто поповнити трендами 2022 року. Вони підходять до створення різноманітних образів, але багатьом рідко вдається стильно поєднати світлі штани з іншими елементами одягу.
У модному блозі vami.ideas в Інстаграмі поділилися добіркою стильних комбінацій білих штанів з верхом, який ідеально перетворить ваш образ.
Білі штани + піджак + топ/сорочка/футболка
Білі штани + укорочена блуза
Білі штани + заправлена сорочка/блуза
Білі штани + яскрава сорочка
Білі штани + топ + сорочка
Білі штани + темний верх
Білі штани + топ + жилет (+ сорочка)
Білі штани + тільник
Білі штани + корсет/топбра
Раніше "Телеграф" писав, які речі влітку 2022 року остаточно зіпсують ваш образ.