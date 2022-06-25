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Їхній час минув: антитренди літа 2022, які знищують ваш стиль (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Ці речі вже втратили свою актуальність Новина оновлена 25 червня 2022, 07:57
Ці речі вже втратили свою актуальність

Цих речей варто позбутися влітку 2022 в першу чергу.

Всі без винятку бажають бути в тренді, виглядати модно та стильно. Однак є такі речі, які можна сміливо назвати застарілими. Їх практично неможливо цікаво стилізувати, тому вони лише займають місце у гардеробі. Від таких речей потрібно позбавлятися, навіть не виправдовуючи з того, що мода циклічна, і ці речі незабаром знову увійдуть у моду.

Стиліст Віра, яка веде в Інстаграм свій модний блог під ніком styleme.by, розповіла, які яскраві тренди у 2022-му році вже згасли. Зазначимо, що речі з цієї добірки раніше були максимально популярними, проте їхній час минув.

Головні антитренди літа 2022

Сумки з масивним ланцюгом

Главные антитренды лета 2022

Шаховий принт

Главные антитренды лета 2022

Дитячі прикраси

Главные антитренды лета 2022

Зелений колір

Главные антитренды лета 2022

Мікро-сумки тоути

Главные антитренды лета 2022

Браслети з шармами

Главные антитренды лета 2022

Відкладні комірці

Главные антитренды лета 2022

Шнурки навколо щиколотки

Главные антитренды лета 2022

Взуття з масивним ланцюгом

Главные антитренды лета 2022

Раніше "Телеграф" писав, які моделі суконь наймодніші влітку 2022 року. А також ми розповідали про актуальні сонцезахисні окуляри : є варіанти на будь-який смак.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль