Їхній час минув: антитренди літа 2022, які знищують ваш стиль (фото)
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Цих речей варто позбутися влітку 2022 в першу чергу.
Всі без винятку бажають бути в тренді, виглядати модно та стильно. Однак є такі речі, які можна сміливо назвати застарілими. Їх практично неможливо цікаво стилізувати, тому вони лише займають місце у гардеробі. Від таких речей потрібно позбавлятися, навіть не виправдовуючи з того, що мода циклічна, і ці речі незабаром знову увійдуть у моду.
Стиліст Віра, яка веде в Інстаграм свій модний блог під ніком styleme.by, розповіла, які яскраві тренди у 2022-му році вже згасли. Зазначимо, що речі з цієї добірки раніше були максимально популярними, проте їхній час минув.
Головні антитренди літа 2022
Сумки з масивним ланцюгом
Шаховий принт
Дитячі прикраси
Зелений колір
Мікро-сумки тоути
Браслети з шармами
Відкладні комірці
Шнурки навколо щиколотки
Взуття з масивним ланцюгом
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