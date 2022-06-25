Будете королевою літа-2022! 5 способів зробити свій образ набагато яскравішим (фото)

Для надання індивідуальності вашому стилю допоможуть невеликі деталі, які зроблять ваш образ цікавішим

Влітку дуже нудно без змін. Вони потрібні як нашому гардеробу, так і образу в цілому. Чим поповнити шафу, щоб ви могли проявити свою індивідуальність не гублячись у численних трендах літа 2022 року, читайте нижче.

Базові комплекти – це основа, а ось деталі надають базі "родзинку" та ваше самовираження, відзначають у модному блозі niyara_style в Інстаграмі.

5 порад, як зробити образ цікавішим

1. Додаємо колір. Достатньо одного кольорового акценту і ваш образ стане цікавішим.

2. Акцент на взуття. Взуття може стати акцентом вашого образу, як за кольором, так і формою і фактурою.

3. Сумка. Сумка завжди є доповненням вашого аутфіта. Вибираємо оригінальну річ, яка виділятиме образ.

4. Аксесуари. Акцент також можна створити за рахунок окулярів, ременів, капелюха, хустки й т.д.

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5. Акцентні шкарпетки. Навіть шкарпетки можуть надати образу індивідуальності.

Раніше "Телеграф" писав, які жіночі прикраси в моді у літньому сезоні 2022 року.