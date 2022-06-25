Будете королевою літа-2022! 5 способів зробити свій образ набагато яскравішим (фото)
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Для надання індивідуальності вашому стилю допоможуть невеликі деталі, які зроблять ваш образ цікавішим
Влітку дуже нудно без змін. Вони потрібні як нашому гардеробу, так і образу в цілому. Чим поповнити шафу, щоб ви могли проявити свою індивідуальність не гублячись у численних трендах літа 2022 року, читайте нижче.
Базові комплекти – це основа, а ось деталі надають базі "родзинку" та ваше самовираження, відзначають у модному блозі niyara_style в Інстаграмі.
5 порад, як зробити образ цікавішим
1. Додаємо колір. Достатньо одного кольорового акценту і ваш образ стане цікавішим.
2. Акцент на взуття. Взуття може стати акцентом вашого образу, як за кольором, так і формою і фактурою.
3. Сумка. Сумка завжди є доповненням вашого аутфіта. Вибираємо оригінальну річ, яка виділятиме образ.
4. Аксесуари. Акцент також можна створити за рахунок окулярів, ременів, капелюха, хустки й т.д.
5. Акцентні шкарпетки. Навіть шкарпетки можуть надати образу індивідуальності.
Раніше "Телеграф" писав, які жіночі прикраси в моді у літньому сезоні 2022 року.