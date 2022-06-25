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Будете королевою літа-2022! 5 способів зробити свій образ набагато яскравішим (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як урізноманітнить свій стиль влітку 2022 року Новина оновлена 25 червня 2022, 20:03
Як урізноманітнить свій стиль влітку 2022 року

Для надання індивідуальності вашому стилю допоможуть невеликі деталі, які зроблять ваш образ цікавішим

Влітку дуже нудно без змін. Вони потрібні як нашому гардеробу, так і образу в цілому. Чим поповнити шафу, щоб ви могли проявити свою індивідуальність не гублячись у численних трендах літа 2022 року, читайте нижче.

Базові комплекти – це основа, а ось деталі надають базі "родзинку" та ваше самовираження, відзначають у модному блозі niyara_style в Інстаграмі.

5 порад, як зробити образ цікавішим

1. Додаємо колір. Достатньо одного кольорового акценту і ваш образ стане цікавішим.

юбка дівчина

2. Акцент на взуття. Взуття може стати акцентом вашого образу, як за кольором, так і формою і фактурою.

взуття дівчина

3. Сумка. Сумка завжди є доповненням вашого аутфіта. Вибираємо оригінальну річ, яка виділятиме образ.

сумка дівчина

4. Аксесуари. Акцент також можна створити за рахунок окулярів, ременів, капелюха, хустки й т.д.

аксесуари дівчина

5. Акцентні шкарпетки. Навіть шкарпетки можуть надати образу індивідуальності.

шкарпетки дівчина

Раніше "Телеграф" писав, які жіночі прикраси в моді у літньому сезоні 2022 року.

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#Мода #Стиль #Мода 2022