Антитренди взуття 2022: застарілі моделі, які обов'язково зіпсують образ цього літа (фото)

Ці моделі були дуже популярні у минулих сезонах, тому там їх краще і залишити

До антитрендів належить не тільки одяг, але й взуття. Тому перед тим, як вирушати на шопінг за новою парою, варто поцікавитися і їх неактуальними моделями, щоб літній образ не був зіпсований.

Стиліст Світлана в Інстаграмі назвала застаріле взуття літа 2022 року, а також розповіла про їхні стильні альтернативи. Будьте уважні при виборі нової пари взуття, особливо на розпродажах.

Кросівки на танкетці

Попри те, що у 2022 році ми носитимемо взуття на платформі або грубій підошві й до цієї категорії відносяться і кросівки, але модель на танкетці залишіть у минулому столітті.

Туди ж відносимо кросівки, які роблять жіночнішими за рахунок додавання блискучих деталей, страз і додаткових блискавок, але які не несуть ніякого функціонала.

Туфлі на високих підборах і на платформі

Абсолютно нестійкі та не модні вже довгі роки. Класика сьогодні — це каблук максимум 10 см, а краще 5 см — такий не тільки виглядає акуратніше, а й менше навантаження робить на стопу. Щодо платформи, вона знову актуальна.

Босоніжки на платформі та на тонких підборах

Ці босоніжки нагадують взуття пострадянської доби: груба шкіра та дерев’яна платформа. Тут неможливо нічого виправити, босоніжки безнадійно застаріли.

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Масивні босоніжки з широкими ремінцями

Такі босоніжки перетягнуть весь образ на бік несучасності та несмаку. Вибирайте максимально витончені та невагомі моделі на тонких ремінцях.

Балетки з круглим носом

Замість них вибираємо класичні човники, плетені сандалії з численними ремінцями чи босоніжки у спортивному стилі на рівній платформі.

Поговоривши про антитренд взуття цього літа, звичайно варто звернути увагу і на актуальні моделі. Про тренди взуття літнього сезону 2022 року "Телеграф" писав раніше.