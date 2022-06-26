Як правильно носити кросівки влітку 2022: помилки, які повністю псують весь образ

Часто саме з правильним підбором взуття бувають проблеми.

Взуття та аксесуари — це завжди важливі елементи будь-якого образу, тому не приділяти їх вибору належної уваги велика помилка. Оскільки це досить дрібні речі, іноді навіть зовсім непомітні, багато хто вважає, що їх можна знехтувати. Однак найчастіше саме неправильно підібране взуття геть-чисто псує весь образ. Недостатньо знати, які туфлі чи босоніжки актуальні цього сезону, а які моделі вже застаріли, щоб зібрати ідеальний образ.

Стиліст Тетяна Бєлявіна у своєму блозі в Інстаграм зазначає, що одним із найпопулярніших і найактуальніших видів взуття ось уже кілька сезонів є кросівки. Однак багато модниць не знають як правильно їх поєднувати у своїх образах, тому часто виглядають не стильно, а то й зовсім безглуздо. Важливо правильно вибирати стиль та дизайн кросівок під кожен конкретний образ.

Які кросівки бувають:

лаконічного дизайну, мінімального об’єму

лаконічного дизайну, об’ємні

з безліччю деталей, мінімального обсягу

з безліччю деталей, об’ємні

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Кожен вид кросової має свої особливості у носінні з іншими речами. Як правильно поєднувати ці види читайте далі.

Як правильно носити кросівки влітку 2022

Чим жіночніший образ, і чим більше в ньому жіночних деталей: волани, спідниця-кльош, жіночний принт (квіти, наприклад), жіночні кольори — тим лаконічнішими повинні бути кросівки.

Чим більше в образі спортивних елементів або простоти — тим химернішим може бути оздоблення ваших кросівок.

Чим більше об’єму у ваших речах: об’ємні спідниці (яруси, широкий а-силует, багато складок у плісі), об’ємні рукави, штани палаццо, верхи з сильним оверсайзом тощо — тим більше об’єму має бути і в кросівках.

Чим лаконічнішого крою ваші речі — тим лаконічнішими можуть бути ваші кросівки за об’ємом.

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