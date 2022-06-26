Наймодніші принти літа 2022: речі яких кольорів потрібно обов’язково додати до свого гардеробу (фото)
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Літо – це час яскравих та квіткових принтів та розціток.
Літо — це завжди яскравість і свіжість, а це означає, що таким же повинен бути і ваш одяг. Коли якщо не влітку додати до свого гардероба речі барвистих відтінків та квітів, а також різноманітних принтів. Тому перш ніж вирушити за обновками в магазин, потрібно ознайомитися з наймоднішими речами цього літа, а також з актуальними забарвленнями.
Екскурсом у світ принтів поділилася стиліст Тетяна Бєлявіна на своїй сторінці в Інстаграм. Вона назвала шість найактуальніших принтів, зазначивши, що головне це правильно вибирати річ, яка підходитиме і для обличчя, і по фігурі.
Наймодніші принти літа 2022
- Великі квіти – дуже популярні принти цього літа. Однак з ними потрібно бути дуже обережними і правильно їх вибирати, щоб не виглядати "як тітка".
- Смужка — "найбезпечніший" з точки зору впливу принт. Смужку можна вибирати в різні боки, і навіть по діагоналі.
- Горох — у моді різні розміри: від дрібних до великих.
- Рослинний принт — якщо не впевнені, що правильно підберете квітковий, краще вибрати такий варіант.
- Тваринний принт — принт, який на піку популярності вже кілька сезонів.
- Графіка — добрий варіант, проте головне, щоб він вам підходив.
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