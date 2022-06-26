Рус

Наймодніші принти літа 2022: речі яких кольорів потрібно обов’язково додати до свого гардеробу (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1272
На які принти варто звернути увагу влітку 2022 Новина оновлена 26 червня 2022, 13:32
На які принти варто звернути увагу влітку 2022

Літо – це час яскравих та квіткових принтів та розціток.

Літо — це завжди яскравість і свіжість, а це означає, що таким же повинен бути і ваш одяг. Коли якщо не влітку додати до свого гардероба речі барвистих відтінків та квітів, а також різноманітних принтів. Тому перш ніж вирушити за обновками в магазин, потрібно ознайомитися з наймоднішими речами цього літа, а також з актуальними забарвленнями.

Екскурсом у світ принтів поділилася стиліст Тетяна Бєлявіна на своїй сторінці в Інстаграм. Вона назвала шість найактуальніших принтів, зазначивши, що головне це правильно вибирати річ, яка підходитиме і для обличчя, і по фігурі.

Наймодніші принти літа 2022

  • Великі квіти – дуже популярні принти цього літа. Однак з ними потрібно бути дуже обережними і правильно їх вибирати, щоб не виглядати "як тітка".
Самые модные принты лета 2022
  • Смужка — "найбезпечніший" з точки зору впливу принт. Смужку можна вибирати в різні боки, і навіть по діагоналі.
Самые модные принты лета 2022
  • Горох — у моді різні розміри: від дрібних до великих.
Самые модные принты лета 2022
  • Рослинний принт — якщо не впевнені, що правильно підберете квітковий, краще вибрати такий варіант.
Самые модные принты лета 2022
  • Тваринний принт — принт, який на піку популярності вже кілька сезонів.
Самые модные принты лета 2022
  • Графіка — добрий варіант, проте головне, щоб він вам підходив.
Самые модные принты лета 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати модну сукню цього літа : є кілька нюансів, які дозволять вам залишатися стильною та сучасною.

Також ми писали, що цього сезону в моду увійшли нові моделі сонцезахисних окулярів. Дізнайтесь, які окуляри найтрендовіші в 2022 році.

Теги:
#Мода #Стиль