Наймодніші принти літа 2022: речі яких кольорів потрібно обов’язково додати до свого гардеробу (фото)

Літо – це час яскравих та квіткових принтів та розціток.

Літо — це завжди яскравість і свіжість, а це означає, що таким же повинен бути і ваш одяг. Коли якщо не влітку додати до свого гардероба речі барвистих відтінків та квітів, а також різноманітних принтів. Тому перш ніж вирушити за обновками в магазин, потрібно ознайомитися з наймоднішими речами цього літа, а також з актуальними забарвленнями.

Екскурсом у світ принтів поділилася стиліст Тетяна Бєлявіна на своїй сторінці в Інстаграм. Вона назвала шість найактуальніших принтів, зазначивши, що головне це правильно вибирати річ, яка підходитиме і для обличчя, і по фігурі.

Наймодніші принти літа 2022

Великі квіти – дуже популярні принти цього літа. Однак з ними потрібно бути дуже обережними і правильно їх вибирати, щоб не виглядати "як тітка".

Смужка — "найбезпечніший" з точки зору впливу принт. Смужку можна вибирати в різні боки, і навіть по діагоналі.

Горох — у моді різні розміри: від дрібних до великих.

Рослинний принт — якщо не впевнені, що правильно підберете квітковий, краще вибрати такий варіант.

Тваринний принт — принт, який на піку популярності вже кілька сезонів.

Графіка — добрий варіант, проте головне, щоб він вам підходив.

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