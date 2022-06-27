Літні маст хеви: топ-8 речей, які мають бути в гардеробі кожної модниці (фото)
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Головний тренд будь-якого сезону — це вміння залишатися собою, підкреслюючи свою красу одягом, який в першу чергу подобається саме вам.
Літня пора – це чудова нагода розібрати свій гардероб і купити масу нових та стильних новинок. Однак перш ніж вирушати магазинами і скуповувати все, що подобається, бажано ознайомитися з трендами літа 2022 року, якщо звичайно ви хочете виглядати стильно і модно.
Стиліст Тетяна Базлова у своєму модному блозі в Інстаграм склала добірку літніх must-have речей літнього гардероба 2022 року, які точно підійдуть усім. Базлова зазначає, що не обов’язково скуповувати усі ці речі, навіть якщо вони вам не подобаються. Кожен гардероб — індивідуальний, проте на шопінгу таки зверніть увагу на такі речі.
Топ-8 речей, які мають бути у літньому гардеробі
Білі та/або блакитні джинси
Базовий кроптоп чи майка
Універсальна джинсівка
Бермуди з деніму або бавовняні
Білі кеди та сандалії/шльопанці
Льняна річ (сорочка, шорти, сукня, комплект)
Акцентний топ або спідниця/шорти
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