Літні маст хеви: топ-8 речей, які мають бути в гардеробі кожної модниці (фото)

Головний тренд будь-якого сезону — це вміння залишатися собою, підкреслюючи свою красу одягом, який в першу чергу подобається саме вам.

Літня пора – це чудова нагода розібрати свій гардероб і купити масу нових та стильних новинок. Однак перш ніж вирушати магазинами і скуповувати все, що подобається, бажано ознайомитися з трендами літа 2022 року, якщо звичайно ви хочете виглядати стильно і модно.

Стиліст Тетяна Базлова у своєму модному блозі в Інстаграм склала добірку літніх must-have речей літнього гардероба 2022 року, які точно підійдуть усім. Базлова зазначає, що не обов’язково скуповувати усі ці речі, навіть якщо вони вам не подобаються. Кожен гардероб — індивідуальний, проте на шопінгу таки зверніть увагу на такі речі.

Топ-8 речей, які мають бути у літньому гардеробі

Білі та/або блакитні джинси

Базовий кроптоп чи майка

Універсальна джинсівка

Бермуди з деніму або бавовняні

Білі кеди та сандалії/шльопанці

Льняна річ (сорочка, шорти, сукня, комплект)

Акцентний топ або спідниця/шорти

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