Які спідниці в моді цього літа: стиліст назвала 8 трендів (фото)
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Цього сезону вибір трендових моделей спідниць вражає
Літо – час не тільки для суконь у романтичному або мінімалістичному стилях, а й різноманітних спідниць. Актуальними залишаються фасони з розрізами, натуральні тканини, мереживо, кроше та яскраві кольори.
Як передає "Телеграф", про трендові спідниці цього літа розповіла стиліст Діля Рошканяну на своїй сторінці в Instagram. Велика кількість кольорів і фасонів сподобається навіть найзапеклішій модниці.
Спідниці з льону
Натуральні тканини – найбільш комфортний варіант для літа.
Атласні спідниці
Атлас додасть вашому образу вишуканості та жіночності.
Високі розрізи
Літо – час для найгарячіших образів. Розріз допоможе зробити ваш лук сексуальним, але не вульгарним.
Міні яскравих кольорів та з принтами
Коротка довжина спідниці покаже літню засмагу та підкреслить ноги. Насичені кольори цього літа в моді.
Спідниці з мережива та шиття
Влітку можете поекспериментувати з фактурою і приміряти спідниці, наприклад, мереживні. Це може бути навіть ручна робота.
Кроше і літній трикотаж
У теплу пору року модниці вибирають оригінальні фасони спідниць, в’язаних гачком.
Джинсові спідниці
У більш прохолодну погоду можна одягати довжину міді та максі, а ось у спеку краще вибирайте джинсову мініспідницю – і красиво, і практично.
Низька посадка
Знову набула актуальності низька посадка спідниць, але будьте уважні з пропорціями у вашому образі.
Раніше "Телеграф" розповідав, які принти та забарвлення у моді влітку 2022 року. А також ми писали про те, як правильно носити кросівки влітку: є помилки, які можуть допускати навіть найпросунутіші модниці.