Які спідниці в моді цього літа: стиліст назвала 8 трендів (фото)

Цього сезону вибір трендових моделей спідниць вражає

Літо – час не тільки для суконь у романтичному або мінімалістичному стилях, а й різноманітних спідниць. Актуальними залишаються фасони з розрізами, натуральні тканини, мереживо, кроше та яскраві кольори.

Як передає "Телеграф", про трендові спідниці цього літа розповіла стиліст Діля Рошканяну на своїй сторінці в Instagram. Велика кількість кольорів і фасонів сподобається навіть найзапеклішій модниці.

Спідниці з льону

Натуральні тканини – найбільш комфортний варіант для літа.

Льон — саме та тканина для літа

Атласні спідниці

Атлас додасть вашому образу вишуканості та жіночності.

Атлас вигідно підкреслить фігуру

Високі розрізи

Літо – час для найгарячіших образів. Розріз допоможе зробити ваш лук сексуальним, але не вульгарним.

Спідниці з розрізами у тренді

Міні яскравих кольорів та з принтами

Коротка довжина спідниці покаже літню засмагу та підкреслить ноги. Насичені кольори цього літа в моді.

Яскраві спідниці довжини міні актуальні цього літа

Спідниці з мережива та шиття

Влітку можете поекспериментувати з фактурою і приміряти спідниці, наприклад, мереживні. Це може бути навіть ручна робота.

Такі фасони додадуть образу затишності

Кроше і літній трикотаж

У теплу пору року модниці вибирають оригінальні фасони спідниць, в’язаних гачком.

Ультрамодні варіанти спідниць

Джинсові спідниці

У більш прохолодну погоду можна одягати довжину міді та максі, а ось у спеку краще вибирайте джинсову мініспідницю – і красиво, і практично.

Джинс — практичний вибір

Низька посадка

Знову набула актуальності низька посадка спідниць, але будьте уважні з пропорціями у вашому образі.

Низька посадка повернулася до моди

Раніше "Телеграф" розповідав, які принти та забарвлення у моді влітку 2022 року. А також ми писали про те, як правильно носити кросівки влітку: є помилки, які можуть допускати навіть найпросунутіші модниці.