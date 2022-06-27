П’ять трендових суконь цього літа: точно не залишитеся непоміченою (фото)
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У літньому гардеробі кожної модниці має бути кілька суконь
Влітку-2022 розпочався справжній бум на сукні: у моді й романтичні, й міні, й мінімалістичні, й з розрізами та акцентними рукавами. Є щонайменше 5 трендових фасонів, на які ви повинні звернути увагу.
Як повідомляє "Телеграф", про найтрендовіші сукні цього літа розповіла стиліст Діля Рошканяну на своїй сторінці в Instagram. За її словами, у літньому гардеробі має бути щонайменше п’ять суконь.
Сукня з шиття
Тканина, декорована орнаментом, малюнками та прорізними візерунками, надає виробу неповторної вишуканості. До того ж це ідеальний варіант для літньої спеки.
Романтичне
Якщо вам близькі ніжні та витончені образи, то сукні у романтичному стилі ваш вибір. Тим часом, при поєднанні з грубішими елементами – взуттям та аксесуарами – такі фасони ще більше підкреслять вашу жіночність.
Міні
Коли, як не влітку, одягати найкоротші сукні. Головне пам’ятайте, що міні може бути красивим, а не вульгарним.
Біле плаття
Білий колір — мастхев для цього літа. Більше того, можна приміряти сукню в образі total white.
Для особливого випадку
Така сукня має бути у кожної дівчини. Вона індивідуальна, а її головне завдання – підкреслити ваші переваги.
Раніше "Телеграф" писав, які спідниці носять влітку-2022 найкращі модниці. А ще ми розповідали про найтрендовіші принти та кольори цього сезону.