П’ять трендових суконь цього літа: точно не залишитеся непоміченою (фото)

У літньому гардеробі кожної модниці має бути кілька суконь

Влітку-2022 розпочався справжній бум на сукні: у моді й романтичні, й міні, й мінімалістичні, й з розрізами та акцентними рукавами. Є щонайменше 5 трендових фасонів, на які ви повинні звернути увагу.

Як повідомляє "Телеграф", про найтрендовіші сукні цього літа розповіла стиліст Діля Рошканяну на своїй сторінці в Instagram. За її словами, у літньому гардеробі має бути щонайменше п’ять суконь.

Сукня з шиття

Тканина, декорована орнаментом, малюнками та прорізними візерунками, надає виробу неповторної вишуканості. До того ж це ідеальний варіант для літньої спеки.

Мабуть, найкраща тканина на літо

Романтичне

Якщо вам близькі ніжні та витончені образи, то сукні у романтичному стилі ваш вибір. Тим часом, при поєднанні з грубішими елементами – взуттям та аксесуарами – такі фасони ще більше підкреслять вашу жіночність.

Образ у такій сукні буде легким і ніжним

Міні

Коли, як не влітку, одягати найкоротші сукні. Головне пам’ятайте, що міні може бути красивим, а не вульгарним.

Міні – літній мастхев

Біле плаття

Білий колір — мастхев для цього літа. Більше того, можна приміряти сукню в образі total white.

Білий колір дуже актуальний влітку

Для особливого випадку

Така сукня має бути у кожної дівчини. Вона індивідуальна, а її головне завдання – підкреслити ваші переваги.

Кожна має мати свою особливу сукню

Раніше "Телеграф" писав, які спідниці носять влітку-2022 найкращі модниці. А ще ми розповідали про найтрендовіші принти та кольори цього сезону.