Вони все псують: 5 деталей в одязі, яких варто завжди уникати (фото)

Є деталі, які можуть суттєво зіпсувати ваші стосунки з річчю

Існують деякі деталі в одязі, про які варто знати заздалегідь, оскільки вони створять проблеми. Вони відносяться до модних антитрендів 2022 року.

Деталі, описані нижче, дуже легко зіпсують навіть найдорожчий образ, зазначає стиліст Тетяна Бєлявіна. Наприклад, ви уявляли, що ця спідниця чи блуза вас прикрашатиме, а на ділі у дзеркалі ви бачите зовсім іншу картину. Ви в голові вже склали кілька комплектів із новою річчю, а вона, зрадниця, підвела!

5 деталей в одязі, які псують образ раз і назавжди

Куліска

Якщо це на спортивних штанах, претензій до неї немає. А от якщо це на плечовому виробі, то:

виглядає не завжди охайно

додає балів у бік неактуальності

забирає сантиметри талії, особливо прикро, коли талія не дуже виражена

якщо розташована по низу виробу, позбавляє варіативності заправки

якщо, як декоративний елемент, то найчастіше антистильний варіант

Резинка в районі талії або стегон

Працює також як куліска. Дуже не зручно, якщо є хоч якийсь живіт, оскільки завжди задирається і лізе вище. Тому, якщо не хочете весь час смикати вашу блузу або сукню, не варто вибирати їх з резинкою.

Резинка на спідниці/штанах

Якщо вам не байдуже, як ви виглядаєте, то не вибираємо резинку, так як вона:

позбавляє вас талії

додає об'єм одразу після талії

дає об'єм баби на чайнику

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Бантик і рюші на поясі

Таке оформлення позбавляє вас талії (виняток, якщо вона у вас дуже виражена), а також варіантів заправки, бо ви тільки заправлятимете верх в низ.

М’яка тканина

Визначте, чи буде річ сильно м’ятися чи ні. Потрібно взяти край виробу та стиснути в кулаку, а потім подивитися на скільки сильно пом’ялася тканина. Але якщо речі наперед м’яті вже в магазині, то навіщо вибирати річ, яка зарані погано виглядає?

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