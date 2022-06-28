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Вісім найгарячіших трендів літа: це має бути у вашому гардеробі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Етномотиви в моді Новина оновлена 28 червня 2022, 11:05
Етномотиви в моді

Додайте до вашого гардеробу актуальний одяг та взуття, щоб бути цього літа найстильнішою

При виборі must-have речей літнього гардеробу обов’язково зверніть увагу на трендовий одяг і аксесуари цього сезону. Залишаються актуальними етномотиви та мілітарі, мюлі й в’язані сумки.

Як повідомляє "Телеграф", про правила підбору літнього гардеробу розповідає стиліст Яна Платонова у Instagram. За її словами, навіть найзатятіша модниця буде задоволена різноманітністю цього сезону.

Вишиванки та етномотиви

Етнічні мотиви можуть доповнити як кежуал-образ, так і лук у спортивному стилі.

Речі в етностилі
Етностиль у трендах

Штани карго

Завдяки інтересу до стилю мілітарі штани карго набули свіжої хвилі актуальності.

Штани карго
Наймодніший фасон штанів

В’язані сумки

Незвичайний аксесуар стане родзинкою вашого образу.

В’язані сумки
Оригінальні сумки

Прикраси із емалі

Різноманітні та практичні прикраси з емалі залишаються на піку популярності.

Прикраси із емалі
Доповніть образ прикрасами

Взуття на платформі

Платформа все ще у моді, але важливо вибирати сучасні моделі.

Взуття на платформі
Ультрамодна модель босоніжок та туфель

Клоги

Ультратрендовий варіант взуття – клоги.

Клоги
Вибір головних модниць

"Голий" трикотаж

Речі із трикотажу залишаються актуальними і для літнього гардеробу.

Речі із трикотажу
Трикотажні вироби носять і влітку

Мюлі

Ця модель взуття полюбилася вже багатьом, сміливо продовжуйте носити мюлі й улітку.

Мюлі
І стильно, і зручно

Раніше "Телеграф" розповідав, які модні принти та кольори додати до свого гардеробу влітку. А також ми писали про основні правила носіння кросівок у літній період.

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#Мода #Стиль #Тренди