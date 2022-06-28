Вісім найгарячіших трендів літа: це має бути у вашому гардеробі (фото)
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Додайте до вашого гардеробу актуальний одяг та взуття, щоб бути цього літа найстильнішою
При виборі must-have речей літнього гардеробу обов’язково зверніть увагу на трендовий одяг і аксесуари цього сезону. Залишаються актуальними етномотиви та мілітарі, мюлі й в’язані сумки.
Як повідомляє "Телеграф", про правила підбору літнього гардеробу розповідає стиліст Яна Платонова у Instagram. За її словами, навіть найзатятіша модниця буде задоволена різноманітністю цього сезону.
Вишиванки та етномотиви
Етнічні мотиви можуть доповнити як кежуал-образ, так і лук у спортивному стилі.
Штани карго
Завдяки інтересу до стилю мілітарі штани карго набули свіжої хвилі актуальності.
В’язані сумки
Незвичайний аксесуар стане родзинкою вашого образу.
Прикраси із емалі
Різноманітні та практичні прикраси з емалі залишаються на піку популярності.
Взуття на платформі
Платформа все ще у моді, але важливо вибирати сучасні моделі.
Клоги
Ультратрендовий варіант взуття – клоги.
"Голий" трикотаж
Речі із трикотажу залишаються актуальними і для літнього гардеробу.
Мюлі
Ця модель взуття полюбилася вже багатьом, сміливо продовжуйте носити мюлі й улітку.
Раніше "Телеграф" розповідав, які модні принти та кольори додати до свого гардеробу влітку. А також ми писали про основні правила носіння кросівок у літній період.