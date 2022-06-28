Які зачіски в моді цього літа: 9 трендових стрижок і укладок (фото)

Зачіска завершує образ, тому важливо знати тренди цього сезону

Стильний літній лук залежить не тільки від трендового одягу та правильно підібраних аксесуарів, а й від вашої зачіски. Так, мода на стрижки й укладки теж змінюється щосезону.

Як повідомляє "Телеграф", модною шпаргалкою із зачісок ділиться стилістка Ольга Льдокова на своїй сторінці в Instagram. За її словами, нестильна і неохайна зачіска зіпсує навіть трендовий та продуманий образ.

Каре

Такий варіант зачіски йде майже всім і, мабуть, будь-якої пори року залишається актуальним. Тому сміливо експериментуйте з довжиною та формою. У тренді і градуйований. і рівний зріз.

Йде всім

Піксі

Трендовості такій стрижці додадуть шари та короткий чубчик. Цікаво, що подібна зачіска підійде як володаркам прямого волосся, так і дівчатам з кучерями.

Модна зачіска цього літа

Ефект вологого волосся

Така укладка підійде для урочистого виходу чи ефектної фотосесії. Але будьте обережні, наносячи засіб, інакше волосся виглядатиме брудним.

Трендова укладка

Низький хвіст

Цей варіант зачіски найбільше підходить для ділового луку. До того ж, низький хвіст можна зібрати легко та швидко вранці й піти в офіс.

Лаконічно та зі смаком

Довге волосся

Влітку-2022 у тренді стрижка шарами та прямий проділ. Головне, щоби ваше волосся було здоровим.

Довжина актуальна у будь-який сезон

Сесон

Найвдаліша стрижка для дівчат з м’якими рисами обличчя або густим волоссям.

Топовий варіант стрижки

Пучок

Незамінна зачіска у спекотний час. Зібране таким способом волосся, а-ля красива недбалість, доречне як на відпочинку, так і на роботі.

Проста та зручна зачіска

Коси

Коси не виходять із моди, тільки змінюються варіації зачісок із косами. Так, дві тонкі коси біля обличчя, котрі полюбилися нам останнім часом, залишаються актуальними й улітку. Також можна заплести коси з використанням пірсингу для волосся.

Коси у тренді

Асиметрична стрижка

Виголена частина голови або косий чубок додасть вашій стрижці модної асиметричності.

Асиметрична стрижка

Раніше "Телеграф" розповідав, які сонцезахисні окуляри в моді цього сезону. А також ми писали, які тренди цього літа зроблять ваш гардероб найстильнішим.