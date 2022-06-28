Як приховати недосконалості фігури на пляжі: модні хитрощі (фото)
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Пляжні сукні, як і будь-який одяг, бувають базовими та трендовими.
Сукні — це завжди просто, зручно і красиво, і коли їх носити як не влітку, адже саме для цієї спекотної пори їх існує безліч різних фасонів : легкі, повітряні, романтичні, міні і міді, і в смужку, в квіточку, і т.д. Щобільше, сукня має одну "суперздатність": правильно підібраний фасон допоможе приховати будь-які недоліки фігури, навіть на пляжі.
Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, які моделі пляжного одягу допоможуть не лише захиститися від сонечка, а й допоможуть приховати всі недосконалості фігури, і при цьому виглядати жіночно, ефектно та стильно.
Стиліст зазначає, що туніка, пляжна сукня чи накидка мають бути виконані з матеріалу, який швидко сохне і не пропускає сонце. Найкращі варіанти – це бавовна, шовк або шифон.
Базові пляжні сукні:
- Сорочки оверсайз та сукні-сорочки.
- Сукні, виконані у чорному кольорі, які підійдуть до будь-якого купальника.
Актуальні в 2022 році моделі пляжних суконь та накидок:
- Найпопулярнішим буде білий колір, а також пастельні відтінки.
- Оздоблення бахромою.
- В’язані моделі.
- Довжина міні чи міді.
- Анімалістичний принт в смужку і принт в горох.
- Силует як приталений, так і вільний.
Раніше "Телеграф" писав, які спідниці носять влітку-2022 найкращі модниці. А ще ми розповідали про найтрендовіші принти та забарвлення цього сезону.