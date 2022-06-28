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Як приховати недосконалості фігури на пляжі: модні хитрощі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Головний тренд – це яскравість у всій красі
Головний тренд – це яскравість у всій красі

Пляжні сукні, як і будь-який одяг, бувають базовими та трендовими.

Сукні — це завжди просто, зручно і красиво, і коли їх носити як не влітку, адже саме для цієї спекотної пори їх існує безліч різних фасонів : легкі, повітряні, романтичні, міні і міді, і в смужку, в квіточку, і т.д. Щобільше, сукня має одну "суперздатність": правильно підібраний фасон допоможе приховати будь-які недоліки фігури, навіть на пляжі.

Стиліст Ірина Катихіна у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, які моделі пляжного одягу допоможуть не лише захиститися від сонечка, а й допоможуть приховати всі недосконалості фігури, і при цьому виглядати жіночно, ефектно та стильно.

Стиліст зазначає, що туніка, пляжна сукня чи накидка мають бути виконані з матеріалу, який швидко сохне і не пропускає сонце. Найкращі варіанти – це бавовна, шовк або шифон.

Базові пляжні сукні:

  • Сорочки оверсайз та сукні-сорочки.
Базовые пляжные платья
  • Сукні, виконані у чорному кольорі, які підійдуть до будь-якого купальника.
Базовые пляжные платья

Актуальні в 2022 році моделі пляжних суконь та накидок:

  • Найпопулярнішим буде білий колір, а також пастельні відтінки.
Актуальные в 2022 году модели пляжных платьев и накидок
  • Оздоблення бахромою.
Актуальные в 2022 году модели пляжных платьев и накидок
  • В’язані моделі.
Актуальные в 2022 году модели пляжных платьев и накидок
  • Довжина міні чи міді.
Актуальные в 2022 году модели пляжных платьев и накидок
  • Анімалістичний принт в смужку і принт в горох.
Актуальные в 2022 году модели пляжных платьев и накидок
  • Силует як приталений, так і вільний.
Актуальные в 2022 году модели пляжных платьев и накидок

Раніше "Телеграф" писав, які спідниці носять влітку-2022 найкращі модниці. А ще ми розповідали про найтрендовіші принти та забарвлення цього сезону.

Теги:
#Мода #Пляж #Стиль #Плаття