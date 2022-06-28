Від класики до яскравих кольорів: тренди манікюру на літо 2022 (фото)

Доглянуті руки з гарним манікюром – невід’ємна частина стильного образу.

Щоб виглядати стильно та красиво влітку 2022 року, важливо не тільки підбирати знати про тренди в одязі, але й неодмінно варто підбирати актуальні та зачіски та стрижки, а також робити модний манікюр. Красиві та доглянуті руки – безперечно покращать ваш аутфіт.

Один із найскладніших виборів для кожної дівчини на манікюрі – це вибір кольору лаку. Майстри манікюру часто пропонують своїм клієнткам дуже величезний вибір кольорів та відтінків, що тільки заплутує модниць. Однак знаючи всі найпопулярніші та найактуальніші у 2022-му році відтінки, ви зможете зробити свій вибір набагато швидше. Про наймодніші кольори лаків з урахуванням тенденцій за версією інституту Pantone, пише видання "Жіночий світ".

Тенденції та тренди сезонного дизайну нігтів 2022 пропонують жінкам як витончений літній манікюр, так і грайливий та яскравий дизайн.

Манікюр на літо 2022: найстильніші кольори та відтінки

Класичний білий – символ чистоти та безмежного внутрішнього світу.

Ніжний пісочно-бежевий відтінок можна використовувати як самостійне покриття, так і в поєднанні з дизайном.

Зелений пастельний відмінно поєднується з рожевими відтінками.

Світло-сірий відтінок – щоб колір не здавався нудним, можна розбавити його дизайном.

Синьо-зелені відтінки.

Теплі кавові відтінки.

Пурпуровий манікюр.

Пристрасний червоний колір, який заряджає оптимізмом.

Жовті відтінки – колір сонця.

Яскраво-рожеві відтінки.

Романтичний ніжно-рожевий відтінок.

Небесно-блакитний колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сонцезахисні окуляри в моді цього сезону. А також ми писали, які тренди цього літа зроблять ваш гардероб найстильнішим.