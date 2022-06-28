Від класики до яскравих кольорів: тренди манікюру на літо 2022 (фото)
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Доглянуті руки з гарним манікюром – невід’ємна частина стильного образу.
Щоб виглядати стильно та красиво влітку 2022 року, важливо не тільки підбирати знати про тренди в одязі, але й неодмінно варто підбирати актуальні та зачіски та стрижки, а також робити модний манікюр. Красиві та доглянуті руки – безперечно покращать ваш аутфіт.
Один із найскладніших виборів для кожної дівчини на манікюрі – це вибір кольору лаку. Майстри манікюру часто пропонують своїм клієнткам дуже величезний вибір кольорів та відтінків, що тільки заплутує модниць. Однак знаючи всі найпопулярніші та найактуальніші у 2022-му році відтінки, ви зможете зробити свій вибір набагато швидше. Про наймодніші кольори лаків з урахуванням тенденцій за версією інституту Pantone, пише видання "Жіночий світ".
Тенденції та тренди сезонного дизайну нігтів 2022 пропонують жінкам як витончений літній манікюр, так і грайливий та яскравий дизайн.
Манікюр на літо 2022: найстильніші кольори та відтінки
- Класичний білий – символ чистоти та безмежного внутрішнього світу.
- Ніжний пісочно-бежевий відтінок можна використовувати як самостійне покриття, так і в поєднанні з дизайном.
- Зелений пастельний відмінно поєднується з рожевими відтінками.
- Світло-сірий відтінок – щоб колір не здавався нудним, можна розбавити його дизайном.
- Синьо-зелені відтінки.
- Теплі кавові відтінки.
- Пурпуровий манікюр.
- Пристрасний червоний колір, який заряджає оптимізмом.
- Жовті відтінки – колір сонця.
- Яскраво-рожеві відтінки.
- Романтичний ніжно-рожевий відтінок.
- Небесно-блакитний колір.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сонцезахисні окуляри в моді цього сезону. А також ми писали, які тренди цього літа зроблять ваш гардероб найстильнішим.