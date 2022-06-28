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Від класики до яскравих кольорів: тренди манікюру на літо 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Колірна гама лаків у 2022 році дуже різноманітна Новина оновлена 28 червня 2022, 23:28
Колірна гама лаків у 2022 році дуже різноманітна

Доглянуті руки з гарним манікюром – невід’ємна частина стильного образу.

Щоб виглядати стильно та красиво влітку 2022 року, важливо не тільки підбирати знати про тренди в одязі, але й неодмінно варто підбирати актуальні та зачіски та стрижки, а також робити модний манікюр. Красиві та доглянуті руки – безперечно покращать ваш аутфіт.

Один із найскладніших виборів для кожної дівчини на манікюрі – це вибір кольору лаку. Майстри манікюру часто пропонують своїм клієнткам дуже величезний вибір кольорів та відтінків, що тільки заплутує модниць. Однак знаючи всі найпопулярніші та найактуальніші у 2022-му році відтінки, ви зможете зробити свій вибір набагато швидше. Про наймодніші кольори лаків з урахуванням тенденцій за версією інституту Pantone, пише видання "Жіночий світ".

Тенденції та тренди сезонного дизайну нігтів 2022 пропонують жінкам як витончений літній манікюр, так і грайливий та яскравий дизайн.

Манікюр на літо 2022: найстильніші кольори та відтінки

  • Класичний білий – символ чистоти та безмежного внутрішнього світу.
Маникюр на лето 2022
  • Ніжний пісочно-бежевий відтінок можна використовувати як самостійне покриття, так і в поєднанні з дизайном.
Маникюр на лето 2022
  • Зелений пастельний відмінно поєднується з рожевими відтінками.
Маникюр на лето 2022
  • Світло-сірий відтінок – щоб колір не здавався нудним, можна розбавити його дизайном.
Маникюр на лето 2022
  • Синьо-зелені відтінки.
Маникюр на лето 2022
  • Теплі кавові відтінки.
Маникюр на лето 2022
  • Пурпуровий манікюр.
Маникюр на лето 2022
  • Пристрасний червоний колір, який заряджає оптимізмом.
Маникюр на лето 2022
  • Жовті відтінки – колір сонця.
Маникюр на лето 2022
  • Яскраво-рожеві відтінки.
Маникюр на лето 2022
  • Романтичний ніжно-рожевий відтінок.
Маникюр на лето 2022
  • Небесно-блакитний колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сонцезахисні окуляри в моді цього сезону. А також ми писали, які тренди цього літа зроблять ваш гардероб найстильнішим.

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#Мода #Манікюр