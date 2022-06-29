Як вибрати стильне взуття на літо: найактуальніші моделі босоніжок та кросівок (фото)
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В першу чергу взуття має бути зручним.
Влітку, окрім красивих та стильних нарядів: суконь, спідниць чи джинсів, особливу увагу варто звернути й на взуття. Багато торішні моделі актуальні і цього літа, проте від деяких застарілих трендів все ж таки варто відмовитися. Однак сьогодні ми хочемо розповісти про те, як вибрати взуття так, щоб воно прослужило кілька сезонів.
Стиліст Марія Шеді у своєму модному блозі в Інстаграм наголосила на 4 основних критеріях у виборі взуття на літо, яких варто дотримуватися. Також вона наочно показала приклади базових, актуальних і вже застарілих моделей взуття на літо.
Як вибирати взуття на літо
- Перше, на що варто звернути увагу при примірянні — комфорт. Оскільки літнє взуття найчастіше носять босоніж, потрібно відразу запобігати появі мозолів.
- Матеріал — неважливо, що це буде: екошкіра, шкіра, замша, головне, щоб воно було пошито якісно. Тільки так взуття виглядатиме дорого, незалежно від матеріалу.
- Декор — зараз у тренді різні ремінці, застібки, об’ємні ремінці.
- Колір взуття — також можна вибирати будь-який, головне, щоб він резонував з палітрою кольорів вашого гардероба.
Застарілі, базові та актуальні моделі взуття на літо 2022
- Босоніжки
- Сандалії
- Мюлі
- На плоскому ходу
- Туфлі
- Кеди
- Кросівки
Раніше "Телеграф" писав, які сандалії цього літа перебувають у трендах на першому місці.