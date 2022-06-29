Як вибрати стильне взуття на літо: найактуальніші моделі босоніжок та кросівок (фото)

В першу чергу взуття має бути зручним.

Влітку, окрім красивих та стильних нарядів: суконь, спідниць чи джинсів, особливу увагу варто звернути й на взуття. Багато торішні моделі актуальні і цього літа, проте від деяких застарілих трендів все ж таки варто відмовитися. Однак сьогодні ми хочемо розповісти про те, як вибрати взуття так, щоб воно прослужило кілька сезонів.

Стиліст Марія Шеді у своєму модному блозі в Інстаграм наголосила на 4 основних критеріях у виборі взуття на літо, яких варто дотримуватися. Також вона наочно показала приклади базових, актуальних і вже застарілих моделей взуття на літо.

Як вибирати взуття на літо

Перше, на що варто звернути увагу при примірянні — комфорт. Оскільки літнє взуття найчастіше носять босоніж, потрібно відразу запобігати появі мозолів.

Матеріал — неважливо, що це буде: екошкіра, шкіра, замша, головне, щоб воно було пошито якісно. Тільки так взуття виглядатиме дорого, незалежно від матеріалу.

— неважливо, що це буде: екошкіра, шкіра, замша, головне, щоб воно було пошито якісно. Тільки так взуття виглядатиме дорого, незалежно від матеріалу. Декор — зараз у тренді різні ремінці, застібки, об’ємні ремінці.

— зараз у тренді різні ремінці, застібки, об’ємні ремінці. Колір взуття — також можна вибирати будь-який, головне, щоб він резонував з палітрою кольорів вашого гардероба.

Застарілі, базові та актуальні моделі взуття на літо 2022

Босоніжки

Сандалії

Мюлі

На плоскому ходу

Туфлі

Кеди

Кросівки

Раніше "Телеграф" писав, які сандалії цього літа перебувають у трендах на першому місці.