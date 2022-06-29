Як вибрати купальник на літо 2022, щоб приховати всі недоліки фігури: найстильніші моделі (фото)

Навіть найвідкритіший купальник може не тільки підкреслити всі переваги фігури, а також приховати її недоліки.

Щоб влітку на пляжі виглядати красиво, потрібно не тільки вибрати стильний і модний купальник, а й при цьому почуватися в ньому впевнено і комфортно. А оскільки багато дівчат комплексують з приводу своєї фігури, можна підібрати такий пляжний одяг, який візуально все скоригує, і приховає всі недоліки.

За допомогою правильно підібраного купальника можна візуально подовжити ноги та навіть збільшити груди, вважає стиліст Ольга Льдокова. У своєму модному блозі в Інстаграмі вона опублікувала кілька корисних порад, на що варто звернути увагу при виборі купальника.

Як вибрати ідеальний купальник:

Щоб подовжити ноги, потрібно вибирати моделі із високим вирізом стегна.

Щоб візуально збільшити об’єм грудей, вибирайте ліф із драпіруванням.

А для зменшення грудей допоможе верх з однотонних тканин без зайвих елементів, або злиті купальники.

Візуально скоригувати фігуру також допоможуть асиметричні купальники із вирізами.

А для того, щоб приховати живіт, краще вибирати злиті купальники.

Раніше "Телеграф" писав, які спідниці носять влітку-2022 найкращі модниці. А ще ми розповідали про найтрендовіші принти та забарвлення цього сезону.