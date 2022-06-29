Топ-5 трендів літа: ваш гардероб застарів, якщо там нема цих речей (фото)

Цього літа легко бути найстильнішою, якщо знаєш головні тенденції

Мода цього літа вражає різноманітністю. У тренді мінімалістичні та романтичні сукні, яскраві купальники з вирізами й зав’язками. Щоб не загубитися у купі тенденцій, можна лише запам’ятати топ-5 трендів сезону і завжди виглядати стильно.

Як пише "Телеграф", про головні тенденції літа-2022 розповіла стиліст-іміджмейкер під ніком stylist.ksu в Instagram. Вона порекомендувала вигулювати як мінімум п’ять образів, якщо ви хочете бути наймоднішими цього літа.

Брючний костюм

Мастхев у літньому гардеробі – брючний костюм. Особливо в тренді – яскраві та насичені відтінки.

Стильний вибір

Сукня з вирізами

Мабуть, найлітніший елемент одягу – сукня. Різноманітність фасонів цього сезону вражає. Якщо хочете бути найстильнішою, вибирайте моделями з вирізами.

Сміливі та красиві образи з сукнями

Широкі джинси

Без комфортних джинсів не обійтись і в літній період. Сьогодні актуальні широкі джинси від світло-блакитного до зеленого кольору.

Ультрамодний фасон

Костюм шорти+сорочка

Комбінація шорти та сорочка – не тільки практичний, а й стильний вибір цього літа. До того ж речі можна комбінувати як разом, так і окремо в інших луках. Соковиті кольори – у тренді.

Зручно та модно

Корсети

Жіночий та витончений елемент гардеробу – корсет. Влітку його можна одягати прямо на голе тіло, а не поверх блузи чи сорочки.

Підкреслить жіночність

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати модне взуття на літо-2022. Дізнайтеся, які кросівки та босоніжки у тренді цього сезону. А також ми писали, що є як мінімум п’ять деталей в одязі, здатних зіпсувати стильний образ. Ці помилки краще уникати, інакше виглядатимете неактуально.