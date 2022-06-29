Рус

Топ-5 трендів літа: ваш гардероб застарів, якщо там нема цих речей (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
411
При формуванні літнього гардеробу враховуйте тренди сезону
При формуванні літнього гардеробу враховуйте тренди сезону

Цього літа легко бути найстильнішою, якщо знаєш головні тенденції

Мода цього літа вражає різноманітністю. У тренді мінімалістичні та романтичні сукні, яскраві купальники з вирізами й зав’язками. Щоб не загубитися у купі тенденцій, можна лише запам’ятати топ-5 трендів сезону і завжди виглядати стильно.

Як пише "Телеграф", про головні тенденції літа-2022 розповіла стиліст-іміджмейкер під ніком stylist.ksu в Instagram. Вона порекомендувала вигулювати як мінімум п’ять образів, якщо ви хочете бути наймоднішими цього літа.

Брючний костюм

Мастхев у літньому гардеробі – брючний костюм. Особливо в тренді – яскраві та насичені відтінки.

Брючний костюм
Стильний вибір

Сукня з вирізами

Мабуть, найлітніший елемент одягу – сукня. Різноманітність фасонів цього сезону вражає. Якщо хочете бути найстильнішою, вибирайте моделями з вирізами.

Сукня з вирізами
Сміливі та красиві образи з сукнями

Широкі джинси

Без комфортних джинсів не обійтись і в літній період. Сьогодні актуальні широкі джинси від світло-блакитного до зеленого кольору.

Широкі джинси
Ультрамодний фасон

Костюм шорти+сорочка

Комбінація шорти та сорочка – не тільки практичний, а й стильний вибір цього літа. До того ж речі можна комбінувати як разом, так і окремо в інших луках. Соковиті кольори – у тренді.

Костюм шорти+сорочка
Зручно та модно

Корсети

Жіночий та витончений елемент гардеробу – корсет. Влітку його можна одягати прямо на голе тіло, а не поверх блузи чи сорочки.

Корсети
Підкреслить жіночність

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати модне взуття на літо-2022. Дізнайтеся, які кросівки та босоніжки у тренді цього сезону. А також ми писали, що є як мінімум п’ять деталей в одязі, здатних зіпсувати стильний образ. Ці помилки краще уникати, інакше виглядатимете неактуально.

Теги:
#Мода #Літо #Стиль #Тренди