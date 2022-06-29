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Які штани в моді цього літа: 8 найбільш трендових фасонів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Літні штани — мастхев
Літні штани — мастхев

Правильний фасон штанів зробить літній образ приголомшливим

Літня мода цього сезону пропонує найширший вибір трендових суконь і актуальних спідниць. Тим, хто більше віддає перевагу штанам, також сподобаються нові моделі та фасони. А сучасні забарвлення будуть до смаку навіть найпримхливішій модниці.

Як пише "Телеграф", про найтрендовіші моделі штанів літа-2022 розповіла стиліст Ольга Льдокова в Instagram. За її словами, на літо краще вибирати легкі натуральні тканини, що дихають. А серед кольорів у топі як білий, так і яскраві однотонні відтінки та принти.

Широкі прямі штани

Універсальний для всіх типів фігур фасон.

Широкі прямі штани
Підійде кожній

Палаццо зі складками

Ця модель штанів підійде вищим дівчатам.

Палаццо зі складками
Більш ошатний варіант

Широкі на гумці штани

Вдалий варіант для літа, який добре сяде, в тому числі, на широких стегнах.

Широкі на гумці штани
Практично та стильно

Карго

Штани карго стиліст радить поєднувати з більш жіночними та витонченими елементами образу.

Карго
Карго у тренді

Штани з високою посадкою

Висока посадка все ще залишається актуальною.

Штани з високою посадкою
Посадка штанів не має обмежень

Злегка звужені штани

Такий фасон літніх штанів при правильній посадці вигідно підкреслить красу фігури.

Злегка звужені штани
Шикарний літній фасон

Штани із заниженою посадкою

Ультрамодний варіант посадки, який знову повернувся, краще вибирати власницям плоского живота.

Штани із заниженою посадкою
Для найстрункіших

Клеш

Літні штани повинні бути виконані із щільної тканини, щоб "тримати" фасон.

Клеш
Такі штани стануть акцентом у літньому образі

Раніше "Телеграф" писав про головні тренди літа-2022. Якщо ви враховуватимете актуальні тенденції при формуванні образу, то не залишитеся непоміченою.

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#Стиль #Штани