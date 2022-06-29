Топ-9 базових речей гардеробу, без яких вам не обійтися цього літа (фото)

Без базового одягу у вас немає шансу виглядати модно

Навіть якщо ви слідуєте головним трендам цього літа, ваш літній гардероб буде неповноцінним без базових речей. Стилісти виділяють щонайменше 9 обов’язкових позицій, без яких ваші образи цього сезону неможливі.

Як передає "Телеграф", правила формування базового літнього гардеробу розповіла стиліст під ніком styleme.by в Instagram. За її словами, ці базові речі чудово підійдуть для носіння в місті, а деякі з них можна взяти і на відпочинок.

Стиліст зазначає, що формуючи базовий літній гардероб, дуже важливо приділяти увагу складу одягу. Найбільш відповідні тканини: льон, бавовна, шовк, віскоза, рамі, модал.

Базовий одяг для літа

Футболка

Зазвичай базова футболка однотонна, біла або чорна, без додаткових деталей або елементів.

Для бази вибирайте нейтральні кольори

Спідниця

Вибирайте зручну вам довжину, забарвлення — спокійніші та неяскравіші, у тому числі це стосується принтів.

Вибір літніх спідниць різноманітний

Жакет або джинсова куртка

Як верхній шар використовуйте жакет, наприклад, білого або бежевого кольору. Також у нагоді для багатьох луків базова джинсова куртка.

Важлива частина гардеробу

Сорочка

Незамінна річ у літньому гардеробі. Вибирайте базові кольори та принти, один із таких – смужка.

Краще носіть натуральні тканини

Шорти

Літні шорти можуть бути як із джинсової, так і з інших тканин. Враховуйте, що фасон у базі лаконічний.

Купуйте кілька шортів на літо

Літнє взуття

У базовому гардеробі мають бути як мінімум два види літнього взуття – босоніжки, кеди чи кросівки.

Взуттєвий мастхев

Штани чи джинси

Звісно, не обійтися без базових моделей штанів. Якщо хочете носити джинси, то вони повинні легко комбінуватися з рештою вашого одягу.

На більш прохолодну погоду

Сукня або сарафан

Базові сукні та сарафани виготовлені з практичних матеріалів, не мають додаткових прикрас. Кольори також мають бути базовими, щоб майбутній лук можна було доповнювати яскравими акцентами.

Базові варіанти

Літні сумки

Враховуючи, якому стилю в одязі ви надаєте перевагу, підбирайте сумку. Найкраще, щоб було кілька базових сумок.

Вибирайте під свій стиль

Варто додати, що ці поради умовні, тому що кожна дівчина формує базовий гардероб відповідно до свого стилю життя та смаку.

Раніше "Телеграф" розповів, які 5 деталей в одязі зіпсують навіть наймодніший образ. Уникайте цих помилок і виглядатимете стильно.