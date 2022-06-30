Топові сукні цього літа: стиліст назвала 9 головних трендів (фото)
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Модницям є що приміряти цього літа
У сезоні літо-2022 дизайнери запропонували неймовірну кількість різних моделей суконь на будь-який смак. Щоб бути найстильнішою, лише запам’ятайте кілька головних тенденцій.
Як передає "Телеграф", про найтрендовіші сукні розповіла імідж-консультант під ніком stylist.inna в Instagram. За її словами, є щонайменше 9 трендів, які допоможуть обрати актуальний фасон виробу.
Які сукні в моді влітку-2022
Квітковий принт
Стиліст радить поєднувати сукні в дрібну квітку із грубим взуттям.
Об’ємні рукави
Сукні з акцентними рукавами тримаються у тренді.
Трикотаж
Затишні трикотажні моделі легко вписати в літній гардероб.
Нестандартний принт
Нетрадиційні забарвлення вітаються: не бійтеся експериментувати.
Максі
Довгі сукні та сарафани актуальні цього сезону.
Прозорість
Прозорі моделі комбінуйте з неординарним низом – це можуть бути топ і велосипедки або яскрава сукня, що облягає.
Глибоке декольте
У спеку є всі умови продемонструвати всю красу фігури.
Нотка інфантильності
Такі сукні краще поєднувати з протилежними стилями, наприклад, грубим взуттям та аксесуарами.
Вирізи
Сукні з усілякими вирізами не втрачають актуальності.
Раніше "Телеграф" розповів, як зібрати базовий гардероб цього літа. Стиліст назвала речі, без яких неможливий жоден стильний образ цієї пори року.