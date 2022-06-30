Топові сукні цього літа: стиліст назвала 9 головних трендів (фото)

Модницям є що приміряти цього літа

У сезоні літо-2022 дизайнери запропонували неймовірну кількість різних моделей суконь на будь-який смак. Щоб бути найстильнішою, лише запам’ятайте кілька головних тенденцій.

Як передає "Телеграф", про найтрендовіші сукні розповіла імідж-консультант під ніком stylist.inna в Instagram. За її словами, є щонайменше 9 трендів, які допоможуть обрати актуальний фасон виробу.

Які сукні в моді влітку-2022

Квітковий принт

Стиліст радить поєднувати сукні в дрібну квітку із грубим взуттям.

Сукні у квіточку — мастхев літа

Об’ємні рукави

Сукні з акцентними рукавами тримаються у тренді.

Об’єм у тренді

Трикотаж

Затишні трикотажні моделі легко вписати в літній гардероб.

Трикотаж ніколи не застаріває

Нестандартний принт

Нетрадиційні забарвлення вітаються: не бійтеся експериментувати.

Цікаві принти актуальні

Максі

Довгі сукні та сарафани актуальні цього сезону.

Максі в моді

Прозорість

Прозорі моделі комбінуйте з неординарним низом – це можуть бути топ і велосипедки або яскрава сукня, що облягає.

Сміливі рішення

Глибоке декольте

У спеку є всі умови продемонструвати всю красу фігури.

Для найвідвертіших

Нотка інфантильності

Такі сукні краще поєднувати з протилежними стилями, наприклад, грубим взуттям та аксесуарами.

Неординарні луки

Вирізи

Сукні з усілякими вирізами не втрачають актуальності.

Ультрамодні сукні з вирізами

Раніше "Телеграф" розповів, як зібрати базовий гардероб цього літа. Стиліст назвала речі, без яких неможливий жоден стильний образ цієї пори року.