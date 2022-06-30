Як виглядають модні сумки літа 2022 року: стиліст назвала 7 трендів (фото)
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Вибирайте будь-яку і вона стане важливою деталлю ваших стильних образів
Фаворитом серед багатьох аксесуарів у всі часи була і є модна жіноча сумочка, особливо добре, коли вона універсальна.
Персональний стиліст Майя Кривобокова показала, як виглядають наймодніші сумки літнього сезону-2022. Цього року робимо ставку на сумки "відро", "багет", з круглими ручками, з намистин, плюшеві моделі, мінісумочки хобо.
Яскрава сумка "багет"
Мінісумка хобо
Сумки з намистин
В’язані сумки
Сумка "відро"
"Плюшеві" моделі сумок
Декілька сумок
Додамо, що мода цього літа вражає різноманітністю. У тренді мінімалістичні та романтичні сукні, а також яскраві купальники з вирізами та зав’язками.