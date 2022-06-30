Як виглядають модні сумки літа 2022 року: стиліст назвала 7 трендів (фото)

Вибирайте будь-яку і вона стане важливою деталлю ваших стильних образів

Фаворитом серед багатьох аксесуарів у всі часи була і є модна жіноча сумочка, особливо добре, коли вона універсальна.

Персональний стиліст Майя Кривобокова показала, як виглядають наймодніші сумки літнього сезону-2022. Цього року робимо ставку на сумки "відро", "багет", з круглими ручками, з намистин, плюшеві моделі, мінісумочки хобо.

Яскрава сумка "багет"

Мінісумка хобо

Сумки з намистин

В’язані сумки

Сумка "відро"

"Плюшеві" моделі сумок

Декілька сумок

Додамо, що мода цього літа вражає різноманітністю. У тренді мінімалістичні та романтичні сукні, а також яскраві купальники з вирізами та зав’язками.