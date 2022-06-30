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Два правила, які допоможуть обрати модний купальник цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Цього літа в моді маса фасонів та моделей купальників Новина оновлена 30 червня 2022, 16:16
Цього літа в моді маса фасонів та моделей купальників

Стиліст рекомендує вибирати однотонні кольори та фактурні тканини

Пляжна мода цього сезону радує різноманітністю. У моді як злиті купальники, так і роздільні — з різними вирізами та зав’язками. Якщо ви думаєте, який купальник підібрати, стиліст радить врахувати як мінімум два моменти.

Як пише "Телеграф", про трендові купальники цього сезону розповіла стиліст під ніком ekaterina.vavdeyuk в Instagram.

За словами стиліста, при виборі купальника слід керуватися двома простими правилами:

  1. Краще вибирати однотонний купальник. Якщо хочеться яскравості – насичені кольори та неонові відтінки. З принтів актуальними залишаються лише анімалістичний і тай-дай.
  2. У трендових моделях повинні бути розрізи і вирізи, зав’язки, драпірування або складний крій, а ще в моді комплекти з фактурної рифленої, ніби жатої, тканини.

Які купальники в моді влітку-2022

Ультратрендові фасони – купальники з різними вирізами, розрізами, зав’язками та асиметрією. Модна фішка – так званий ліф навпаки.

Купальник
Нестандартне рішення
Купальники
Зав’язки додадуть родзинку
Купальники
Асиметрія у тренді
Купальники
Наймодніші фасони

Серед незвичайних фактур – рифлена тканина.

Купальники
Модна тканина

Якщо вам до смаку спортивніші моделі, то вибирайте купальник з топом. Верх, до речі, також може бути нестандартним — з вирізом.

Купальники
Варіант із топом

Тим, кому однотонний варіант здається нудним, можна приміряти контрастне забарвлення. У такому купальнику ви не залишитеся непоміченою.

Купальники
Контрастність допускається

У злитих моделях цього сезону вітається драпірування та американська пройма.

Купальники
Злитий фасон
Купальники
Незвичайний верх

Раніше "Телеграф" розповів, як сформувати базовий літній гардероб. Стиліст назвала топ-9 речей, без яких жоден образ не буде стильним і повноцінним.

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#Мода #Купальники #Стиль