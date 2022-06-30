Два правила, які допоможуть обрати модний купальник цього літа (фото)

Стиліст рекомендує вибирати однотонні кольори та фактурні тканини

Пляжна мода цього сезону радує різноманітністю. У моді як злиті купальники, так і роздільні — з різними вирізами та зав’язками. Якщо ви думаєте, який купальник підібрати, стиліст радить врахувати як мінімум два моменти.

Як пише "Телеграф", про трендові купальники цього сезону розповіла стиліст під ніком ekaterina.vavdeyuk в Instagram.

За словами стиліста, при виборі купальника слід керуватися двома простими правилами:

Краще вибирати однотонний купальник. Якщо хочеться яскравості – насичені кольори та неонові відтінки. З принтів актуальними залишаються лише анімалістичний і тай-дай. У трендових моделях повинні бути розрізи і вирізи, зав’язки, драпірування або складний крій, а ще в моді комплекти з фактурної рифленої, ніби жатої, тканини.

Які купальники в моді влітку-2022

Ультратрендові фасони – купальники з різними вирізами, розрізами, зав’язками та асиметрією. Модна фішка – так званий ліф навпаки.

Нестандартне рішення

Зав’язки додадуть родзинку

Асиметрія у тренді

Наймодніші фасони

Серед незвичайних фактур – рифлена тканина.

Модна тканина

Якщо вам до смаку спортивніші моделі, то вибирайте купальник з топом. Верх, до речі, також може бути нестандартним — з вирізом.

Варіант із топом

Тим, кому однотонний варіант здається нудним, можна приміряти контрастне забарвлення. У такому купальнику ви не залишитеся непоміченою.

Контрастність допускається

У злитих моделях цього сезону вітається драпірування та американська пройма.

Злитий фасон

Незвичайний верх

Раніше "Телеграф" розповів, як сформувати базовий літній гардероб. Стиліст назвала топ-9 речей, без яких жоден образ не буде стильним і повноцінним.