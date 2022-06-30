Топ-5 прикрас, які підвищать градус стилю у вашому образі (фото)

Без прикрас лук виглядає нудно

Якщо ви вже навчилися складати образи з огляду на тренди літа-2022, не забудьте доповнити їх прикрасами. Цього сезону залишаються актуальними різні ланцюжки, а також тримаються в тренді чокери.

Як розповідає "Телеграф", про наймодніші прикраси цього літа пише стилістка Тетяна Мазука на своїй сторінці в Instagram. Вона виділяє щонайменше 5 топових тенденцій цього сезону.

Які прикраси в моді влітку-2022

У топ-5 найтрендовіших прикрас цього літа входять вироби з перлів. Але стилістка підкреслює, що барочні перли потроху відходять, а знову актуальними стають перлини правильної форми.

Сміливо можна доповнювати луки прикрасами з великих та маленьких каменів. Їх рекомендується поєднувати з різновидами ланцюжків.

Головні тренди — перли та каміння

Мабуть, прикраси, що найбільше полюбилися останнім часом, — це всілякі кольє-ланцюги і ланцюжки. Стилістка дає їм "зелене світло" і в цю пору року.

Ланцюжки підійдуть до будь-якого луку

Чокери впевнено тримаються у тренді. Але тепер вони виконані не лише з оксамитової стрічки, а й із бісеру та інших матеріалів.

Вибір чокерів досить великий

Літо – час для різних зачісок, які доречно доповнити сережками. Акцент, за словами стилістки, слід робити на обсязі.

Об’ємні сережки

Також стилістка зазначила, що гнатися за трендами не варто. Найважливіше: розуміти свою стилістику одягу та відповідно підбирати прикраси. Тільки в такому випадку ви зможете створити гармонійний образ.

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