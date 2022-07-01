Беззаперечний маст-хев: які шорти в моді цього літа (фото)

Літні шорти можуть бути як із джинсової, так і з інших тканин.

Літо — час не тільки для суконь у романтичному або мінімалістичному стилях, але і для стильних спідниць і шортів. В принципі, шорти – це один із беззаперечних маст-хевів літнього гардероба кожної модниці. Правильно підібрана модель може бути частиною як повсякденного, і святкового образу.

Стиліст Яна Платонова у своєму моноблозі в Інстаграм зазначила, що на літо можна вибирати різноманітні моделі шортів, враховуючи свій стиль та особливості фігури. Кожна модниця може сама регулювати довжину, матеріал та колір шортів, проте бажано відмовитися від моделей, які демонструють або майже демонструють оголені сідниці, особливо для виходу до міста.

Також стиліст зібрала добірку найактуальніших і трендових моделей шортів різних стилів, щоб кожна модниця могла вибрати собі той варіант, який буде їй до душі. Вона підібрала варіанти, які підійдуть як на кожен день, так і в дорогу, для відпочинку і навіть для ділових зустрічей, які не передбачають дуже суворого дрес-коду.

Найстильніші форти на літо 2022: добірка трендових моделей

Раніше "Телеграф" розповів, які 5 деталей в одязі зіпсують навіть наймодніший образ. Уникайте цих помилок і виглядатимете стильно.