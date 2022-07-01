Найгарячіші тренди літа-2022: у цьому ви вразите всіх наповал (фото)
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Літня мода радує різноманітністю кольорів та фасонів
Літо — час для найстильніших і найсміливіших луків. У моді всілякі фасони суконь, низька посадка та етнічні мотиви. Зробити так, щоб ваш образ був актуальним і говорив сам за себе, дуже просто. Допоможуть у цьому топові тренди літа, які легко запам’ятати.
Як пише "Телеграф", про найгарячіші тенденції літа-2022 розповідає стилістка під ніком stylist.inna на своїй сторінці в Instagram. За її словами, кожен тренд може стати вашою особистою базою, якщо гармонійно вписується в літній гардероб.
Сукні
У моді вирізи, міні довжина, білий колір, корсет або його імітація.
Штани
Найтрендовіша модель – карго. Також стилістка рекомендує одягати штани з розрізами, прозорі та фасон bootcut (з подовженою промежиною).
Спідниці
На літо вибирайте як міні та мікро, так і максі. Вітаються розрізи й бахрома, а також блискучі забарвлення.
Корсети, блузи та бра
Цього сезону актуальні корсети (в спеку їх можна носити на голе тіло), повітряні блузи та бра (відмінно комбінуються з піджаками).
Етномотиви
Етнічні елементи міцно закріпилися у трендах цього літа. Сміливо надягайте вишиті сорочки та додавайте в літні луки етномотиви.
Кроше
Така техніка плетіння гачком підкорила модні подіуми цього сезону.
Низька посадка
Так, вона знову актуальна. Головне, щоб низька посадка не виставляла вашу фігуру у невигідному світлі.
Взуття
Стиліст радить придивитися до римських сандалів, платформи та прозорого взуття.
Сумки
У тренді – багети, саквояжі, сріблясті відтінки та модель а-ля відро.
Раніше "Телеграф" писав, які прикраси в моді влітку-2022. Стиліст назвала п’ять основних тенденцій сезону.