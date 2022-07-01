Найгарячіші тренди літа-2022: у цьому ви вразите всіх наповал (фото)

Літня мода радує різноманітністю кольорів та фасонів

Літо — час для найстильніших і найсміливіших луків. У моді всілякі фасони суконь, низька посадка та етнічні мотиви. Зробити так, щоб ваш образ був актуальним і говорив сам за себе, дуже просто. Допоможуть у цьому топові тренди літа, які легко запам’ятати.

Як пише "Телеграф", про найгарячіші тенденції літа-2022 розповідає стилістка під ніком stylist.inna на своїй сторінці в Instagram. За її словами, кожен тренд може стати вашою особистою базою, якщо гармонійно вписується в літній гардероб.

Сукні

У моді вирізи, міні довжина, білий колір, корсет або його імітація.

Вибір великий

Штани

Найтрендовіша модель – карго. Також стилістка рекомендує одягати штани з розрізами, прозорі та фасон bootcut (з подовженою промежиною).

Ультратренд — буткат

Спідниці

На літо вибирайте як міні та мікро, так і максі. Вітаються розрізи й бахрома, а також блискучі забарвлення.

Можна і міні, і максі

Корсети, блузи та бра

Цього сезону актуальні корсети (в спеку їх можна носити на голе тіло), повітряні блузи та бра (відмінно комбінуються з піджаками).

Жіночий верх

Етномотиви

Етнічні елементи міцно закріпилися у трендах цього літа. Сміливо надягайте вишиті сорочки та додавайте в літні луки етномотиви.

Вишиванки в моді

Кроше

Така техніка плетіння гачком підкорила модні подіуми цього сезону.

Оригінальна фактура

Низька посадка

Так, вона знову актуальна. Головне, щоб низька посадка не виставляла вашу фігуру у невигідному світлі.

Низька посадка повернулася у тренди

Взуття

Стиліст радить придивитися до римських сандалів, платформи та прозорого взуття.

Літнє взуття

Сумки

У тренді – багети, саквояжі, сріблясті відтінки та модель а-ля відро.

Під будь-який образ

Раніше "Телеграф" писав, які прикраси в моді влітку-2022. Стиліст назвала п’ять основних тенденцій сезону.