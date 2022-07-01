Як врятуватися від спеки за допомогою одягу: легкі стильні речі цього літа (фото)

Топ 7 прикладів літніх образів на спеку від стиліста

Синоптики попереджають, що цього літа українцям слід готуватися до пекельної спеки. Найпростіший і приємніший спосіб охолодитися — викупатися в морі або випити мохіто з льодом прямо біля басейну. Однак якщо не всім так пощастить, то врятуватися від літньої спеки доведеться за допомогою одягу. Для модниць цей матеріал буде особливо корисним.

Стиліст Тетяна Бєлявіна склала топ 7 прикладів літніх образів, які ідеально підійдуть у спеку. З цими трендовими речами ви почуватиметеся набагато комфортніше під сонячним промінням.

Білі сукні

У світлому завжди менш жарко, ніж у темному, а в білому виходить ще й елегантно. Сумки із соломки завжди чудово доповнюють літні образи.

Вільні сукні

У спеку найменше хочеться себе обтягувати. Беремо сукні прямого силуету. Відмінний варіант, якщо хочеться щось приховати, що не подобається у фігурі.

Сарафани

Традиційно носимо лише влітку та виключно у спеку. Пам’ятаємо, що якщо ви не бажаєте збільшувати верх, то варто вибирати варіанти з широкими бретелями.

Шорти

У моді подовжені варіанти, схожі на класичні штани можуть бути навіть зі стрілками.

Велосипед + вільна футболка

Це єдиний варіант із велосипедками, який можуть носити всі без винятку. Головне, щоб доглянутість ніг дозволяла, а футболка прикривала пах. У цьому випадку це важливо.

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Спідниці + топи

Носимо з кроп-топами, якщо дозволяє живіт. Можна зі звичайними та вільними. Пам’ятаємо про ширину бретелів.

Штани з принтом

Можуть бути з льону та шовку. Принт у смужку, рослинний.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити білі штани, щоб було стильно влітку 2022 року.